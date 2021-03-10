Суд у Греції дав 10 років тюрми чотирьом обвинуваченим у підпалі табору "Морія"

У процесі щодо підпалу табору для біженців "Морія" суд у Греції в суботу, 12 червня, засудив чотирьох мігрантів до десяти років позбавлення волі кожного. Засуджені афганці того ж дня подали апеляцію, однак вона не відстрочує виконання вироку, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на грецьку державну радіокомпанію ERT. Процес відбувався за відсутності громадськості.

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Внаслідок пожежі в таборі для біженців "Морія" на острові Лесбос у вересні 2020 року близько 12 тисяч людей за ніч залишилися без даху над головою. Поліція одразу встановила шістьох підозрюваних, які влаштували підпал, аби змусити переселити їх на материкову частину Греції. Двоє неповнолітніх у березні цього року були засуджені до п'яти років позбавлення волі кожен. Вони теж оскаржили вирок.

Число шукачів притулку на грецьких островах знижується

Число мігрантів, які прибувають на грецькі острови в Егейському морі, на даний час продовжує знижуватися. За даними грецького уряду, у та навколо таборів реєстрації на островах Лесбос, Самос, Хіос, Кос та Лерос перебувають лише близько 9600 людей, з них на Лесбосі - до 6,5 тисячі. У квітні 2020 року число шукачів притулку наближалося до 40 тисяч. Причиною цього є заходи грецького уряду, який переселив з островів на материкову частину Греції передусім людей старшого віку, хворих та сім'ї. Також фіксують меншу кількість новоприбулих шукачів притулку з Туреччини.