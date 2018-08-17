 Суд над Манафортом: присяжні не можуть дійти згоди з одного пункту обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Суд над Манафортом: присяжні не можуть дійти згоди з одного пункту обвинувачення

Присяжні федерального суду в США не можуть досягти згоди щодо одного пункту обвинувачення у справі політтехнолога Пола Манафорта. Загалом обвинувачення містить 18 пунктів.

Пол Манафорт

Пола Манафорта обвинувачують в ухиленні від сплати податків

На судовому процесі у справі екс-керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта присяжні не можуть досягти консенсусу щодо одного пункту обвинувачення. У вівторок, 21 серпня, вони запитали федерального суддю Томаса Селбі Елліса про те, як саме можна заповнити формуляри для їхнього вердикту в разі відсутності "консенсусу щодо єдиного пункту обвинувачення", передає інформагенція Reuters.

На це суддя дав їм вказівку продовжити обговорення, яке триває четвертий день, та спробувати досягти згоди. За словами Елліса, якщо присяжні не досягнуть одностайності щодо всіх пунктів обвинувачення, він може під час винесення вироку врахувати лише ті, де буде консенсус. Усього в справі Пола Манафорта 18 пунктів обвинувачення.

Раніше суддя Елліс повідомляв, що отримував погрози у зв'язку з процесом над Манафортом. Тож з міркувань безпеки він відмовився назвати пресі імена присяжних. До того президент США Дональд Трамп назвав процес над Манафортом "дуже сумним", а самого політтехнолога та лобіста - "дуже хорошою людиною".

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Пол Манафорт міг бути учасником схеми політичної корупції, пов'язаної з виборами президента США. Про неї розповів під час судового слухання свідок-колишній банкір. (10.08.2018)

Присяжні досі не змогли винести вердикт колишньому керівнику передвиборної кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. Вони продовжать обговорення 20 серпня. (18.08.2018)

Судовий процес над Манафортом, до якого призвело розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Кремля у президентські вибори в США 2016 року, триває в федеральному окружному суді Александрії.

Нагадаємо, що Пола Манафорта зараз судять за звинуваченнями у відмиванні грошей, отриманих від українських олігархів. Він працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича та Партії регіонів і отримав за це, за даними слідства, понад 60 мільйонів доларів. Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у своїй податковій декларації частину цих доходів і "відмив" в офшорах 30 мільйонів доларів.

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