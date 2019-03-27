 Суд зобов′язав компанію Monsanto виплатити онкохворому понад 80 мільйонів доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.03.2019

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Економіка

Суд зобов'язав компанію Monsanto виплатити онкохворому понад 80 мільйонів доларів

Компанія Monsanto програла чергову справу про отруєння гліфосатом і заплатить онкохворому 80,3 мільйона доларів. Рішення суду позначилося на акціях німецького концерну Bayer, котрий є власником Monsanto.

Гербіцид Раундап

Гліфосат широко використовується в таких гербіцидах як "Раундап"

Федеральний суд у Сан-Франциско засудив компанію Monsanto, що тепер належить німецькому хімічному концерну Bayer, до сплати 80,3 мільйона доларів 70-річному чоловікові з онкологічним діагнозом. Ухвалене в середу, 27 березня, рішення присяжних може стати прецедентним, оскільки справа вперше розглядалася в федеральному суді США.

Минулого тижня присяжні суду одноголосно визнали хімікат гліфосат, котрий міститься в гербіцидах компанії Monsanto, значним фактором, що вплинув на розвиток захворювання у цього чоловіка, який активно використовував його впродовж майже трьох десятиліть, передає агенція новин dpa.

DW.COM

Суд присяжних у Каліфорнії ухвалив, що хімічний гігант Monsanto має сплатити 289 мільйонів доларів чоловікові, котрий захворів на рак. Хвороба нібито з'явилася через тривале використання гербіциду, що містив гліфосат. (11.08.2018)

Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання свого найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Вартість угоди склала 63 мільярди доларів. (07.06.2018)

У гучному процесі суд підтвердив вердикт щодо провини хімвиробника у захворюванні позивача на рак, але значно зменшив суму штрафної виплати. (23.10.2018)

Європейське відомство з безпеки продуктів харчування має оприлюднити засекречені дослідження щодо гліфосату, який, за даними ВООЗ, може сприяти появі раку у людини. (07.03.2019)

У Євросоюзі дозволили ще п'ять років застосовувати гербіцид гліфосат, але суперечка між прихильниками та противниками його використання триває. Останні заявляють про канцерогенність препарату. (28.11.2017)

2 жовтня 2018 року суд в Каліфорнії зобов'язав Monsanto виплатити іншому потерпілому з онкологічним захворюванням 78 мільйонів доларів. Присяжні визнали, що гербіцид, котрий містив гліфосат, істотно сприяв розвитку захворювання у 46-річного чоловіка. Він використовував засіб протягом декількох років. На думку присяжних, компанія не попереджала покупців своєї продукції про те, що гербіциди можуть призвести до онкологічних захворювань.

На даний момент, в американських судах перебувають близько 11 тисяч позовів проти компанії Monsanto, що виробляла гліфосат як складову в засобах для знищення бур'янів.

Ще один удар по Bayer

Представники німецького концерну Bayer, що володіє Monsanto, вже повідомили, концерн збирається подавати апеляцію на вирок. У компанії вказують на численні висновки контрольних органів у багатьох країнах світу, котрі "доводять безпеку гербіцидів, що містять гліфосат" та не підтримують тезу про те, що цей хімікат призводить до онкозахворювань. 

Концерн Bayer в 2018 році придбав компанію Monsanto за 63 мільярди доларів, що стало найдорожчою покупкою за кордоном за всю історію німецької компанії. Відтоді акції Bayer подешевшали більш ніж на 40 відсотків, нагадує агенція новин AFP. Через сьогоднішнє рішення компанії можливе подальше падіння курсу акцій.

Серед експертів немає єдиної думки про вплив гліфосату на здоров'я людини. Приміром, агентство з охорони навколишнього середовища США і ряд регулюючих органів в Євросоюзі повідомили про відсутність ризиків розвитку онкологічних захворювань в результаті використання цього гербіциду. Натомість 2015 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що речовина, можливо, є канцерогеном.

Гліфосат широко використовується в таких гербіцидах, котрі продаються під марками "Раундап", "Гліфор", "Торнадо", "Ураган".

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