Суд зобов'язав компанію Monsanto виплатити онкохворому понад 80 мільйонів доларів

Федеральний суд у Сан-Франциско засудив компанію Monsanto, що тепер належить німецькому хімічному концерну Bayer, до сплати 80,3 мільйона доларів 70-річному чоловікові з онкологічним діагнозом. Ухвалене в середу, 27 березня, рішення присяжних може стати прецедентним, оскільки справа вперше розглядалася в федеральному суді США.

Минулого тижня присяжні суду одноголосно визнали хімікат гліфосат, котрий міститься в гербіцидах компанії Monsanto, значним фактором, що вплинув на розвиток захворювання у цього чоловіка, який активно використовував його впродовж майже трьох десятиліть, передає агенція новин dpa.

2 жовтня 2018 року суд в Каліфорнії зобов'язав Monsanto виплатити іншому потерпілому з онкологічним захворюванням 78 мільйонів доларів. Присяжні визнали, що гербіцид, котрий містив гліфосат, істотно сприяв розвитку захворювання у 46-річного чоловіка. Він використовував засіб протягом декількох років. На думку присяжних, компанія не попереджала покупців своєї продукції про те, що гербіциди можуть призвести до онкологічних захворювань.

На даний момент, в американських судах перебувають близько 11 тисяч позовів проти компанії Monsanto, що виробляла гліфосат як складову в засобах для знищення бур'янів.

Ще один удар по Bayer

Представники німецького концерну Bayer, що володіє Monsanto, вже повідомили, концерн збирається подавати апеляцію на вирок. У компанії вказують на численні висновки контрольних органів у багатьох країнах світу, котрі "доводять безпеку гербіцидів, що містять гліфосат" та не підтримують тезу про те, що цей хімікат призводить до онкозахворювань.

Концерн Bayer в 2018 році придбав компанію Monsanto за 63 мільярди доларів, що стало найдорожчою покупкою за кордоном за всю історію німецької компанії. Відтоді акції Bayer подешевшали більш ніж на 40 відсотків, нагадує агенція новин AFP. Через сьогоднішнє рішення компанії можливе подальше падіння курсу акцій.

Серед експертів немає єдиної думки про вплив гліфосату на здоров'я людини. Приміром, агентство з охорони навколишнього середовища США і ряд регулюючих органів в Євросоюзі повідомили про відсутність ризиків розвитку онкологічних захворювань в результаті використання цього гербіциду. Натомість 2015 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що речовина, можливо, є канцерогеном.

Гліфосат широко використовується в таких гербіцидах, котрі продаються під марками "Раундап", "Гліфор", "Торнадо", "Ураган".