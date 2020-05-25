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Monsanto - транснаціональна компанія, яка спеціалізується на біотехнологіях рослин. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Монсанто".
Транснаціональна компанія "Монсанто" (Monsanto) належить німецькому концерну Bayer. Штаб-квартира "Монсанто" розташована в американському місті Сент-Луїс (штат Міссурі). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Суд присяжних у Каліфорнії ухвалив, що хімічний гігант Monsanto має сплатити 289 мільйонів доларів чоловікові, котрий захворів на рак. Хвороба нібито з'явилася через тривале використання гербіциду, що містив гліфосат.
Німецький концерн Bayer здійснить найбільше у своїй історії придбання - за 62 мільярди доларів він хоче купити американську корпорацію Monsanto. Після цього Bayer планує стати провідним аграрним підприємством у світі.