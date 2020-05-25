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Monsanto

Monsanto - транснаціональна компанія, яка спеціалізується на біотехнологіях рослин. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Монсанто".

Транснаціональна компанія "Монсанто" (Monsanto) належить німецькому концерну Bayer. Штаб-квартира "Монсанто" розташована в американському місті Сент-Луїс (штат Міссурі). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Компанія Bayer досягла згоди в більшості позовів у США щодо гліфосату - ЗМІ

Компанія Bayer досягла згоди в більшості позовів у США щодо гліфосату - ЗМІ 25.05.2020

Агрохімічний концерн Bayer попередньо домовився про позасудове врегулювання значної частини позовів у США щодо гербіциду Roundup. Угода обійдеться від восьми до дванадцяти мільярдів доларів, повідомив Bloomberg.
Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США

Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США 14.05.2019

Суд у США визнав німецький концерн Bayer відповідальним за те, що вироблений його дочірнім підприємством Monsanto гербіцид викликав онкологічне захворювання в подружжя.
Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії

Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії 27.04.2019

Власники акцій німецького агрохімічного концерну Bayer незадоволені роботою його керівництва через судові справи щодо шкідливих гербіцидів та падіння вартості акцій.
Суд зобов'язав компанію Monsanto виплатити онкохворому понад 80 мільйонів доларів

Суд зобов'язав компанію Monsanto виплатити онкохворому понад 80 мільйонів доларів 28.03.2019

Компанія Monsanto програла чергову справу про отруєння гліфосатом і заплатить онкохворому 80,3 мільйона доларів. Рішення суду позначилося на акціях німецького концерну Bayer, котрий є власником Monsanto.
Суд суттєво зменшив покарання Monsanto за рак через гербіцид

Суд суттєво зменшив покарання Monsanto за рак через гербіцид 23.10.2018

У гучному процесі суд підтвердив вердикт щодо провини хімвиробника у захворюванні позивача на рак, але значно зменшив суму штрафної виплати.
Суд у США зобов'язав Monsanto сплатити 289 мільйонів доларів хворому на рак

Суд у США зобов'язав Monsanto сплатити 289 мільйонів доларів хворому на рак 11.08.2018

Суд присяжних у Каліфорнії ухвалив, що хімічний гігант Monsanto має сплатити 289 мільйонів доларів чоловікові, котрий захворів на рак. Хвороба нібито з'явилася через тривале використання гербіциду, що містив гліфосат.
Німецький гігант агрохіму Bayer завершив історичне поглинання Monsanto

Німецький гігант агрохіму Bayer завершив історичне поглинання Monsanto 07.06.2018

Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання свого найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Вартість угоди склала 63 мільярди доларів.
Угода гігантів: Єврокомісія дозволила німецькому Bayer поглинути Monsanto

Угода гігантів: Єврокомісія дозволила німецькому Bayer поглинути Monsanto 21.03.2018

Німецький агрохімічний концерн Bayer отримав дозвіл від Єврокомісії на придбання найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Умова - Bayer доведеться продати частину свого бізнесу.
ЄС почав антитрастове розслідування щодо злиття Monsanto і Bayer

ЄС почав антитрастове розслідування щодо злиття Monsanto і Bayer 22.08.2017

Утворення найбільшого в світі біотехнологічного гіганта опинилося під загрозою. У Єврокомісії підозрюють, що злиття Monsanto і Bayer загрожує конкуренції.

Акціонери Monsanto погодили злиття з Bayer

Акціонери Monsanto погодили злиття з Bayer 13.12.2016

Німецький концерн Bayer заплатить акціонерам Monsanto 57 мільярдів доларів та покриє ще 9 мільярдів боргів американської компанії.
Німецький концерн Bayer купує Monsanto за рекордні 66 мільярдів доларів

Німецький концерн Bayer купує Monsanto за рекордні 66 мільярдів доларів 14.09.2016

У рамках угоди Bayer заплатить акціонерам американської компанії Monsanto 128 доларів за акцію. До цього вони двічі відхиляли пропозиції німецького концерну.
Недостатня ціна: Monsanto вчергове відхилила пропозицію Bayer

"Недостатня ціна": Monsanto вчергове відхилила пропозицію Bayer 19.07.2016

Американський біовиробник Monsanto відхилив чергову пропозицію німецької хімічної корпорації Bayer щодо продажу компанії за ціною, значно вищою за ринкову.
Monsanto відмовилася від пропозиції Bayer у 62 мільярди доларів

Monsanto відмовилася від пропозиції Bayer у 62 мільярди доларів 24.05.2016

Корпорація Monsanto відмовилась від пропозиції щодо поглинання від німецького концерну Bayer розміром у 62 мільярда доларів США. В компанії таку суму назвали "фінансово неадекватною".
Німецький концерн Bayer купує американську корпорацію Monsanto за рекордну суму

Німецький концерн Bayer купує американську корпорацію Monsanto за рекордну суму 23.05.2016

Німецький концерн Bayer здійснить найбільше у своїй історії придбання - за 62 мільярди доларів він хоче купити американську корпорацію Monsanto. Після цього Bayer планує стати провідним аграрним підприємством у світі.