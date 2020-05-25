Monsanto - транснаціональна компанія, яка спеціалізується на біотехнологіях рослин. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Монсанто".

Транснаціональна компанія "Монсанто" (Monsanto) належить німецькому концерну Bayer. Штаб-квартира "Монсанто" розташована в американському місті Сент-Луїс (штат Міссурі). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.