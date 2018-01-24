 Суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію влади

Печерський райсуд Києва заочно арештував колишнього президента України Віктора Януковича. Цей запобіжний захід стосується справи про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Печерський суд заочно заарештував колишнього президента-втікача Віктора Януковича

Печерський суд заочно заарештував колишнього президента-втікача Віктора Януковича

Печерський районний суд Києва в понеділок, 4 травня, обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту експрезиденту України Віктору Януковичу. Це рішення стосується справи про внесення змін до Конституції з метою захоплення влади.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Януковичу обрано в рамках кримінального провадження за підозрою в скоєнні злочину через дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в Офісі генерального прокурора України.

Рішення про обрання запобіжного заходу також повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк. Він стверджує, що рішення Печерського районного суду Києва засновано на нібито сфабрикованих прокуратурою матеріалах і є незаконним.

"Внесення змін до Конституції України у 2010 році здійснював Конституційний суд відповідно до законної процедури і без втручання в процес Віктора Януковича", - написав Сердюк у соцмережі Facebook.

Адвокат Януковича також звинуватив двох співробітників Офісу генпрокурора, які ведуть це провадження, "у злочинній змові" з представниками попередньої влади та використанні в якостідоказів "сфальсифікованих матеріалів". Він також зазначив, що представники попередньої влади в 2010 році активно підтримували ухвалене Конституційним судом скасування поправок до Конституції, які були внесені в 2004 році. "До самих суддів Конституційного суду, які ухвалювали в 2010 році рішення, у прокуратури немає жодних претензій", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, в 2010 році Конституційний суд України повернув президентсько-парламентську форму правління, відновивши частину повноважень президента, які той втратив внаслідок внесення змін до Конституції в 2004 році.

Через декілька років департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розпочав досудове розслідування про конституційний переворот в Україні в 2010 році.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії. У той же час експрезидента визнали невинуватим за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

У вересні 2019 року Віталій Сердюк стверджував, що Віктор Янукович, який з часу втечі в 2014 році перебуває в Росії, збирається повернутися в Україну.

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