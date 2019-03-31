 Суд дозволив Саакашвілі взяти участь у парламентських виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

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Новини

Суд дозволив Саакашвілі взяти участь у парламентських виборах

Судді Печерського районного суду Києва задовольнили позов експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі щодо його безперервного проживання в Україні протягом п'яти років для реєстрації кандидатом на виборах до Верховної Ради.

Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі (фото з архіву)

Печерський районний суд Києва задовольнив позов лідера партії "Рух нових сил", експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі про встановлення факту його безперервного проживання в Україні протягом п'яти років для реєстрації його кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах до парламенту 21 липня.

На засіданні в п'ятницю, 21 червня, суддя Сергій Вовк задовольнив позов Саакашвілі до Печерського районного відділу управління Державної міграційної служби в Києві та Київській області. "Встановити факт безперервного, на законних підставах проживання Міхеіла Саакашвілі на території України з 23 лютого 2014 року до 6 червня 2019 року", - йдеться в оприлюдненому судом рішенні, передає "Інтерфакс-Україна". На це рішення може бути подано апеляцію.

Нагадаємо, що в липні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. Попри це рішення вже 10 вересня 2017 року Саакашвілі за допомогою своїх прихильників повернувся в Україну, "прорвавши" кордон. Перебуваючи в Україні, він клопотав про надання йому політичного притулку. Однак 12 лютого 2018 року українські прикордонники повернули Саакашвілі до Польщі.

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Державна прикордонна служба України повернула Міхеіла Саакашвілі до Польщі, звідки він нелегально прибув у вересні минулого року, повідомив речник служби. Під час затримання політика прикордонники застосували силу. (12.02.2018)

Міграційна служба України опублікувала неоднозначне повідомлення щодо можливого позбавлення українського громадянства Міхеіла Саакашвілі. Офіційного указу президента України про це зараз немає. (26.07.2017)

Прихильники Міхеіла Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею та провели політика на територію України. У Держприкордонслужбі заявляють про порушення кордону. (10.09.2017)

Адвокат Міхеіла Саакашвілі обіцяє подати апеляцію і каже, що до її розгляду політика не можуть екстрадувати. (03.01.2018)

28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника Порошенка про позбавлення Саакашвілі громадянства України. А вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.

13 червня Саакашвілі заявив, що відповідає всім нормам законодавства, щоб бути депутатом Верховної Ради, зокрема нормі про проживання в Україні протягом п'яти останніх років. "У моєму випадку є прецеденти в українському законодавстві, якщо людина відсутня в Україні з поважних обставин, а в моєму випадку це всім зрозуміло. Президент Зеленський скасував указ попереднього президента і визнав тим самим, що це було незаконно (позбавлення громадянства - Ред.). Якщо це було незаконно, то моя відсутність теж була незаконною, а значить, поважною причиною", - сказав він на брифінгу, цитує "Інтерфакс-Україна".

10 червня на з'їзді "Руху нових сил" було затверджено список партії на виборах. До його першої п'ятірки увійшли лідер партії Міхеіл Саакашвілі, ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, громадський діяч Олесь Доній, гросмейстерка з Одеси Наталія Жукова та ексміністр економіки Володимир Лановий.

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