Суд дозволив розслідування щодо Азарова через скраплений газ - Луценко

Суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, заявив у вівторок, 4 вересня, генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Отримали вчора (3 вересня. - Ред.) дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Миколи Азарова, який підозрюється у заволодінні в співучасті з іншими учасниками злочинної організації Віктора Януковича скрапленим газом загальною вартістю близько 2,2 мільярда гривень", - повідомив Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор додав, що найближчим часом матеріали провадження будуть представлені стороні захисту та скеровані до суду. За словами Луценка, саме Азаров "провів рішення, яке відкрило шлях безконтрольному шахрайству" бізнесмена Сергія Курченка, який нині також, як і Азаров з Януковичем, переховується на території Росії.

Згодом у прес-службі ГПУ уточнили, що дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно Азарова надав 3 вересня слідчий суддя Печерського райсуду Києва, задовольнивши відповідне клопотання групи прокурорів. Азаров підозрюється в заволодінні скрапленим газом, що належить ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта".