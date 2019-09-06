Суд арештував майно заводу "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку

Печерський районний суд Києва арештував корпоративні права і майно суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському". Про це в вівторок, 17 вересня, повідомляє інформагенція УНІАН із посиланням на речницю Державного бюро розслідувань (ДБР) Анжеліку Іванову. ДБР розслідує кримінальне провадження щодо купівлі-продажу заводу.

"Дійсно, суд наклав арешт на нерухоме майно і корпоративні права цього підприємства в рамках розслідування справи щодо операції купівлі-продажу цього заводу", - заявила речниця ДБР.

Основним акціонером "Кузні на Рибальському" раніше був інвестиційний фонд експрезидента України Петра Порошенка. В листопаді 2018 року корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Кепітал" і "ВІК", власниками яких є Порошенко й ексдепутат Ігор Кононенко, продали завод компанії з групи "ТАС" бізнесмена й політика Сергія Тігіпка.

23 травня 2019 року директор ДБР Роман Труба заявив, що в бюро вивчають заяву ексзаступника глави адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова про вчинення Порошенком економічних злочинів, пов'язаних із "Кузнею на Рибальському". 25 липня Порошенко свідчив у ДБР у справі про купівлю-продаж заводу.

13 вересня ДБР проводило обшуки в Міжнародному інвестиційному банку в рамках розслідування, додає інформагенція "Інтерфакс-Україна".