 Суд арештував майно заводу ″Кузня на Рибальському″, який належав Порошенку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2019

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Новини

Суд арештував майно заводу "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку

Печерський райсуд Києва арештував корпоративні права і майно суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському", що належав експрезиденту Петру Порошенку. Справу про купівлю-продаж заводу розслідує Державне бюро розслідувань.

Експрезидент України Петро Порошенко

Основним акціонером "Кузні на Рибальському" раніше був інвестиційний фонд експрезидента України Петра Порошенка

Печерський районний суд Києва арештував корпоративні права і майно суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському". Про це в вівторок, 17 вересня, повідомляє інформагенція УНІАН із посиланням на речницю Державного бюро розслідувань (ДБР) Анжеліку Іванову. ДБР розслідує кримінальне провадження щодо купівлі-продажу заводу.

"Дійсно, суд наклав арешт на нерухоме майно і корпоративні права цього підприємства в рамках розслідування справи щодо операції купівлі-продажу цього заводу", - заявила речниця ДБР.

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Екс-заступник глави адміністрації президента часів Януковича має намір подати низку позовів щодо панамських офшорів, розкрадань в армії та оборонного замовлення "Кузні на Рибальському". (20.05.2019)

Інвестфонди Петра Порошенка та Ігоря Кононенка уклали угоду про продаж "Кузні" групі "ТАС", що належить Сергію Тігіпку. (15.11.2018)

Основним акціонером "Кузні на Рибальському" раніше був інвестиційний фонд експрезидента України Петра Порошенка. В листопаді 2018 року корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Кепітал" і "ВІК", власниками яких є Порошенко й ексдепутат Ігор Кононенко, продали завод компанії з групи "ТАС" бізнесмена й політика Сергія Тігіпка.

23 травня 2019 року директор ДБР Роман Труба заявив, що в бюро вивчають заяву ексзаступника глави адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова про вчинення Порошенком економічних злочинів, пов'язаних із "Кузнею на Рибальському". 25 липня Порошенко свідчив у ДБР у справі про купівлю-продаж заводу.

13 вересня ДБР проводило обшуки в Міжнародному інвестиційному банку в рамках розслідування, додає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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