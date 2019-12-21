Ігор Кононенко - український бізнесмен і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Кононенко".

Ігор Коненко був депутатом Верховної Ради України 8-го скликання. Він був заступником голови фракції "Блоку Петра Порошенка". У 2006-2014 роках Коненко був депутатом Київради від Блоку Леоніда Черновецького. Ігор Коненко вважається одним з ключових бізнес-партнерів Петра Порошенка. Ім'я Кононенка згадувалось у зв'язку зі скандалом навколо відставки міністра економічного розвитку й торгівлі Айвараса Абромавичуса. Зокрем, серед причин своєї відставки Абромавичус назвав спроби Кононенка загальмувати реформи в Україні та намагання встановити контроль над фінансовими потоками в Україні через своїх людей. Кононенко подав у суд на Абромавічус через такі заяви. 13 квітня 2017 року Печерський суд у Києві виніс рішення на користь Кононенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.