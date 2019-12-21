Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ігор Кононенко

Ігор Кононенко - український бізнесмен і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Кононенко".

Ігор Коненко був депутатом Верховної Ради України 8-го скликання. Він був заступником голови фракції "Блоку Петра Порошенка". У 2006-2014 роках Коненко був депутатом Київради від Блоку Леоніда Черновецького. Ігор Коненко вважається одним з ключових бізнес-партнерів Петра Порошенка. Ім'я Кононенка згадувалось у зв'язку зі скандалом навколо відставки міністра економічного розвитку й торгівлі Айвараса Абромавичуса. Зокрем, серед причин своєї відставки Абромавичус назвав спроби Кононенка загальмувати реформи в Україні та намагання встановити контроль над фінансовими потоками в Україні через своїх людей. Кононенко подав у суд на Абромавічус через такі заяви. 13 квітня 2017 року Печерський суд у Києві виніс рішення на користь Кононенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ДБР виявила приховані відеокамери в елітному спортклубі в Києві

ДБР виявила приховані відеокамери в елітному спортклубі в Києві 21.12.2019

Під час обшуків у спортивному клубі "5 елемент" слідчі виявили приховані відеокамери в роздягальнях спортклубу. Заклад пов'язують з експрезидентом України Петром Порошенком та Ігорем Кононенком.
Порошенко і Ко.: проти яких політиків порушили справи в Україні

Порошенко і Ко.: проти яких політиків порушили справи в Україні 24.10.2019

В Україні порушили низку кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка і його оточення. Проти кого нині ведуть розслідування правоохоронці - в огляді DW.
Суд арештував майно заводу Кузня на Рибальському, який належав Порошенку

Суд арештував майно заводу "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку 17.09.2019

Печерський райсуд Києва арештував корпоративні права і майно суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському", що належав експрезиденту Петру Порошенку. Справу про купівлю-продаж заводу розслідує Державне бюро розслідувань.

Одіозні політики: хто не проходить, а хто повертається в Раду? (23.07.2019) 23.07.2019

У новому складі Верховної Ради вже не буде багатьох скандальних депутатів. Ефект "Слуги народу" залишив їх за бортом парламенту. Натомість дехто з одіозних старожил таки отримує заповітний мандат. Ось деякі з них.

Вибори до Ради: переможці, переможені, антирекорд явки і "мінування" (22.07.2019) 22.07.2019

Партія "Слуга народу" з великим відривом перемагає на дочасних парламентських виборах в Україні. Хто ще проходить до Верховної Ради? Що Зеленський сказав про Вакарчука? Та чи були порушення на виборах?

САП почала розслідування щодо Порошенка за заявою затриманого екс-депутата

САП почала розслідування щодо Порошенка за заявою затриманого екс-депутата 22.05.2019

Після зустрічі очільника САП з екс-керівником компанії "Енергомережа" Дмитром Крючковим Антикорупційна прокуратура почала розслідувати правомірнійсть дій Петра Порошенка та інших посадовців.
Блок Петра Порошенка хоче об'єднати проєвропейські сили на виборах до Ради

"Блок Петра Порошенка" хоче об'єднати проєвропейські сили на виборах до Ради 02.05.2019

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір об'єднати всі проєвропейські сили на виборах до Верховної Ради України в 2019 році.

Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ

Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ 29.03.2019

Журналісти програми "Схеми" передали НАБУ записи, на яких ґрунтувалося їхнє розслідування масштабної афери в енергетиці, до якої причетний народний депутат від БПП Ігор Кононенко.
Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо Кузні на Рибальському

Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо "Кузні на Рибальському" 15.11.2018

Інвестфонди Петра Порошенка та Ігоря Кононенка уклали угоду про продаж "Кузні" групі "ТАС", що належить Сергію Тігіпку.
Скандальний народний депутат повернувся у керівництво фракції БПП

Скандальний народний депутат повернувся у керівництво фракції БПП 12.05.2016

Ігор Кононенко, який склав повноваження заступника голови президентської фракції у парламенті після того, як спалахнув скандал з обвинуваченнями у його бік Айвараса Абромавичуса, повернувся на посаду.
Позбавлення депутатських мандатів: БПП рухається слизькою дорогою

Позбавлення депутатських мандатів: БПП рухається "слизькою" дорогою 30.03.2016

Позбавлення депутатських мандатів Миколи Томенка та Єгора Фірсова, які входили до фракції БПП, критично сприйняли політологи. Експерти застерігають Петра Порошенка не йти шляхом Віктора Януковича.
Холодницький: Абромавичус та Кононенко регулярно ходять на допити

Холодницький: Абромавичус та Кононенко регулярно ходять на допити 27.02.2016

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький тримає на особистому контролі справу Абромавичуса-Кононенка та вважає перспективною справу Мартиненка.
Кононенко просить очної ставки з Абромавичусом

Кононенко просить очної ставки з Абромавичусом 09.02.2016

Ігор Кононенко подав клопотання до НАБУ, в якому просить провести одночасний допит його та Айвараса Абромавичуса. На думку наредепа, це допоможе дати "вичерпні відповіді".
Депутат Фірсов заявив про вихід із фракції БПП, звинувативши Кононенка у корупції

Депутат Фірсов заявив про вихід із фракції БПП, звинувативши Кононенка у корупції 08.02.2016

Народний депутат України Єгор Фірсов полишає лави фракції "Блок Петра Порошенка". Причиною виходу став протест проти покриття членами фракції корупційних схем.
Абромавичус пообіцяв 8 лютого подати в НАБУ докази політичного тиску

Абромавичус пообіцяв 8 лютого подати в НАБУ докази політичного тиску 06.02.2016

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус збирає докази тиску на нього для подачі в НАБУ. Він також вважає Кабмін застарілою та забюрократизованою системою і вимагає системних змін.
Абромавичус: Прем'єром-технократом могла б стати Яресько

Абромавичус: Прем'єром-технократом могла б стати Яресько 05.02.2016

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус сподівається, що його гучна відставка допоможе прискорити реформи в Україні.
Інші статті