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Судова система України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судова система України".

Судова система України - сукупність усіх судів держави, які здійснюють судову владу. До судової системи України не входять третейські суди. Нині в Україні відбувається судова реформа, яка стартувала 2016 року. Основою для проведення судової реформи в Україні стали зміни до конституції в частині правосуддя та новий закон про судоустрій та статус суддів, ухвалені 2016 року. Ці зміни створили юридичні передумови, зокрема, щодо оновлення суддівського корпусу і зміцнення незалежності суддів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як працює судова система України в умовах війни

Як працює судова система України в умовах війни 29.03.2022

У справах на окупованих територіях змінена територіальна підсудність. Про це й інші особливості роботи судової системи України в умовах війни - в інтерв'ю DW із заступником керівника Офісу президента Андрієм Смирновим.

Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію

Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію 25.01.2022

Освітяни, держслужбовці та представники інших професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, але не бажають її робити, упродовж останніх місяців оскаржують відсторонення від роботи в судах.
Держдеп США заявив про загрозу зриву судової реформи в Україні

Держдеп США заявив про загрозу зриву судової реформи в Україні 17.09.2021

У Держдепартаменті США наголосили, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну. На питаннях судової реформи в Україні зосередиться і місія МВФ.
Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду

Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду 12.09.2021

Раніше суддю Печерського райсуду Віталія Писанця знайшли мертвим у Київській області.
Венедіктова: 7 тисяч справ за злочинами, пов'язаними зі збройним конфліктом, скеровано до суду

Венедіктова: 7 тисяч справ за злочинами, пов'язаними зі збройним конфліктом, скеровано до суду 21.08.2021

В Україні з 2014 року зареєстровано понад 30 тисяч проваджень щодо злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, однак лише більш ніж сім тисяч із них скеровано до суду, заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Семенченко заявив про безстрокове голодування

Семенченко заявив про безстрокове голодування 20.08.2021

Київський апеляційний суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції екснардепа Семена Семенченка на рішення про його тримання під вартою. Сам Семенченко оголосив безстрокове голодування.
Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС

Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС 03.08.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Цю комісію, яка відповідає за конкурси на суддівські посади, розпустили у листопаді 2019 року.

ВР ухвалила закон про утворення Етичної ради та служби дисциплінарних інспекторів ВРП

ВР ухвалила закон про утворення Етичної ради та служби дисциплінарних інспекторів ВРП 14.07.2021

Члени Етичної ради визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.
Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

Суд відпустив Семенченка під домашній арешт 14.07.2021

Судді замінили запобіжний захід екснардепу Семенченку з тримання під вартою на домашній арешт. Він обіцяє боротися й далі.

Рада ухвалила законопроєкт, що відновлює роботу ВККС

Рада ухвалила законопроєкт, що відновлює роботу ВККС 29.06.2021

Ухвалений Верховною Радою проєкт закону дасть змогу відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України.
Законопроєкти у ВР: Володимиру Зеленському хочуть дати більше влади

Законопроєкти у ВР: Володимиру Зеленському хочуть дати більше влади 29.06.2021

На розгляд парламенту внесені законопроєкти про заборону судам зупиняти санкції РНБО та про право Володимира Зеленського звільняти підсудних для обмінів.
Павло Фукс заявив про вихід зі складу наглядової ради центру Бабин Яр

Павло Фукс заявив про вихід зі складу наглядової ради центру "Бабин Яр" 22.06.2021

Через санкції РНБО бізнесмен Павло Фукс виходить зі складу наглядової ради меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Самі санкції проти себе Фукс збирається оскаржувати в суді.
У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду

У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду 11.06.2021

У Конституційному суді України запевняють, що інформація про відмову суддів від роботи через відсутність Олександра Тупицького помилкова.
Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена

Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена 08.06.2021

Джанні Букіккіо закликає якнайшвидше реформувати Вищу раду правосуддя в Україні і обрати її склад за прозорою процедурою.
Цифровізація судової системи - суд у смартфоні від Зеленського набирає обрисів

Цифровізація судової системи - "суд у смартфоні" від Зеленського набирає обрисів 04.06.2021

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?
Тупицький знову не з'явився до суду для обрання йому запобіжного заходу

Тупицький знову не з'явився до суду для обрання йому запобіжного заходу 29.04.2021

За словами його адвоката, Тупицький вкотре проігнорував засідання суду через проблеми з серцем.
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