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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судова система України".
Судова система України - сукупність усіх судів держави, які здійснюють судову владу. До судової системи України не входять третейські суди. Нині в Україні відбувається судова реформа, яка стартувала 2016 року. Основою для проведення судової реформи в Україні стали зміни до конституції в частині правосуддя та новий закон про судоустрій та статус суддів, ухвалені 2016 року. Ці зміни створили юридичні передумови, зокрема, щодо оновлення суддівського корпусу і зміцнення незалежності суддів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Україні з 2014 року зареєстровано понад 30 тисяч проваджень щодо злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, однак лише більш ніж сім тисяч із них скеровано до суду, заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?