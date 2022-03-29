Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК

Судді КСУ Віктор Кривенко не вказав у декларації інформацію щодо ділянки в Криму, повідомили в НАЗК. Ці дані агентство передало до НАБУ. Низку порушень знайшли у деклараціях інших суддів.