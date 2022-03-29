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Судді

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судді".

Суддя є посадовою особою, котра наділена повноваженням на здійснення правосуддя. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як працює судова система України в умовах війни

Як працює судова система України в умовах війни 29.03.2022

У справах на окупованих територіях змінена територіальна підсудність. Про це й інші особливості роботи судової системи України в умовах війни - в інтерв'ю DW із заступником керівника Офісу президента Андрієм Смирновим.

Суд ЄС залишив в силі мирову Єврокомісії з Газпромом

Суд ЄС залишив в силі мирову Єврокомісії з "Газпромом" 02.02.2022

Польська компанія PGNiG просила Суд ЄС анулювати мирову угоду Єврокомісії з "Газпромом" 2018 року. Судді відхилили цей позов, однак підтримали скаргу PGNiG щодо дій "Газпрому".

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК 24.12.2021

Судді КСУ Віктор Кривенко не вказав у декларації інформацію щодо ділянки в Криму, повідомили в НАЗК. Ці дані агентство передало до НАБУ. Низку порушень знайшли у деклараціях інших суддів.
Зеленський призначив двох суддів КСУ

Зеленський призначив двох суддів КСУ 26.11.2021

В Офісі президента вважають, що призначення Володимиром Зеленським двох суддів Конституційного суду України за президентською квотою означає вихід України з конституційної кризи.
Суд у Нідерландах: Скіфське золото з Криму належить Україні

Суд у Нідерландах: "Скіфське золото" з Криму належить Україні 26.10.2021

Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України у суперечці щодо того, куди мають повернутися історичні коштовності кримських музеїв. Таким чином судді підтвердили рішення першої інстанції 2016 року.
Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів 12.10.2021

Через побоювання, що Вища рада правосуддя припинить роботу, судді по всій Україні масово йдуть у відставку, заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська.
Екссудді Миколі Чаусу подовжили домашній арешт

Екссудді Миколі Чаусу подовжили домашній арешт 11.10.2021

Колишньому судді з Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів, подовжили домашній арешт до 14 грудня.
Що не так з українськими кандидатами на посаду судді в ЄСПЛ?

Що не так з українськими кандидатами на посаду судді в ЄСПЛ? 29.09.2021

ПАРЄ відхилила усі три кандидатури, подані Києвом, на посаду судді Європейського суду з прав людини від України. Чим список українських кандидатів не влаштував асамблею - розбиралася DW.
Слідчі не виключають умисне вбивство судді Печерського райсуду Києва

Слідчі не виключають умисне вбивство судді Печерського райсуду Києва 17.09.2021

В.о. директора Державного бюро розслідувань наголосив, що перевіряються всі можливі версії смерті судді, тому версію умисного вбивства поки не виключають.

Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду

Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду 12.09.2021

Раніше суддю Печерського райсуду Віталія Писанця знайшли мертвим у Київській області.
В Україні зупинили розгляд дисциплінарних справ щодо суддів

В Україні зупинили розгляд дисциплінарних справ щодо суддів 06.08.2021

У Вищій раді правосуддя України заявили, що через зміни в законодавстві змушені зупинити розгляд дисциплінарних справ. Закон замінює службу інспекторів ВРП, що існувала раніше, на службу дисциплінарних інспекторів ВРП.
НАБУ затримало екссуддю Миколу Чауса

НАБУ затримало екссуддю Миколу Чауса 03.08.2021

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього суддю Миколу Чауса, підозрюваного в отриманні хабара. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Києві.
Офіс генпрокурора: Суддя Чаус - і підозрюваний, і потерпілий

Офіс генпрокурора: Суддя Чаус - і підозрюваний, і потерпілий 02.08.2021

У НАБУ Микола Чаус є підозрюваним у хабарництві, а СБУ надала йому захист як потерпілому від викрадення. Офіс генпрокурора забезпечує "ефективну комунікацію" між органами досудового розслідування.

Чаус не затриманий та перебуває під захистом СБУ - адвокат

Чаус не затриманий та перебуває під захистом СБУ - адвокат 01.08.2021

Колишній суддя Микола Чаус не затриманий, він перебуває під захистом СБУ, а також отримує необхідну медичну допомогу, повідомив його адвокат Ростислав Кравець.
Чаус надав дані, що свідчать про його викрадення - СБУ

Чаус надав дані, що свідчать про його викрадення - СБУ 31.07.2021

Слідчі СБУ отримали від колишнього судді Миколи Чауса дані, що свідчать про його викрадення та позбавлення волі. В СБУ наголосили, що співробітники спецслужби не "викрадали" Чауса.
Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт?

Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт? 15.07.2021

Рада проголосувала за старт реформи Вищої ради правосуддя. Громадські активісти сподіваються на повноцінне очищення суддівського корпусу завдяки міжнародним експертам. Самі ж судді заявляють про руйнацію судової системи.
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