Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Субсидії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "субсидії".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Продуктові картки: чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео) 21.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?

"Продуктові картки": порятунок від високих цін на харчі чи повернення в СРСР? (20.01.2022) 20.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - Європа у фокусі (відео)

Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео) 11.10.2021

Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.

Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - "Європа у фокусі" (11.10.2021) 11.10.2021

Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.
Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео)

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Новий опалювальний сезон: скільки коштуватиме газ і струм для українців (08.10.2021) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Водневу техніку для транспорту створюватимуть у Німеччині нові центри

Водневу техніку для транспорту створюватимуть у Німеччині нові центри 07.09.2021

На розробку водневих технологій для автомобілів, потягів, суден та літаків уряд Німеччини виділив 290 мільйонів євро. Берлін поєднує підтримку інновацій з розвитком регіонів.
Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео) 30.07.2021

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.

Від кого та як Євросоюз хоче захищати свій бізнес?

Від кого та як Євросоюз хоче захищати свій бізнес? 06.05.2021

ЄС має намір захищати європейські фірми від поглинань і несумлінної конкуренції з боку зокрема китайських і російських компаній, які отримують державні субсидії. У Брюсселі Єврокомісія представила відповідні плани.

Електроскутер, велосипед чи річний проїзний - в обмін на старе авто (06.11.2020) 06.11.2020

Уряд Литви заохочує населення пересідати на екологічний транспорт, пропонуючи знижку для купівлі велосипеда, елетроскутера чи річного проїзного на громадський транспорт в обмін на... старий автомобіль. Попит перевершує всі очікування.

Чому норвежці б'ють рекорди з купівлі електромобілів (08.10.2020) 08.10.2020

За даними Норвезької асоціації електромобілів, понад 60 відсотків проданих в Норвегії у вересні авто - електромобілі. Чим пояснюється такий високий попит, дивіться у відео!
Ціна струму: чого чекати українцям? (відео)

Ціна струму: чого чекати українцям? (відео) 20.05.2020

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?

Чому ціна на електроенергію все одно зросте попри обіцянки уряду (19.05.2020) 19.05.2020

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?
Як шахраї в Німеччині використовують коронавірус у своїх цілях

Як шахраї в Німеччині використовують коронавірус у своїх цілях 20.04.2020

Кіберзлочинці намагаються обманом отримати німецьку державну допомогу для постраждалих від карантинних заходів підприємств. DW розповідає про деталі журналістського розслідування.
США знову підвищують мита на європейські літаки

США знову підвищують мита на європейські літаки 15.02.2020

Через суперечку щодо субсидій для виробництва європейських літаків Airbus та американських Boeing США підвищують мита на літаки з Євросоюзу з 10 до 15 відсотків.
Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео)

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео) 15.01.2020

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам?

Інші статті