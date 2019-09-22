Стівен Пайфер: Зеленський має бути обережний з Трампом

25 вересня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Перша зустріч глав держав відбудеться на тлі скандалу, що набирає обертів після того, як з'ясувалося, що під час телефонної розмови у липні Трамп і Зеленський обговорювали питання розслідування роботи в Україні сина Джо Байдена - головного політичного конкурента нинішнього господаря Білого дому. Американські ЗМІ припускають, що затримка з виплатою фінансової допомоги США на підтримку обороноздатності України була елементом тиску Трампа на Зеленського. Про те, чим цей скандал може обернутися для відносин двох країн, DW розпитала колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера.

Deutsche Welle: Пане Пайфер, перша зустріч нового українського президента з американським колегою відбудеться у непростий момент: преса і політичні опоненти звинувачують Дональда Трампа у тиску на Зеленського, аби отримати компромат на політичного опонента. Що це означає для відносин США та України?

Стівен Пайфер: Гадаю, Зеленський має бути дуже, дуже обережним. Починаючи з 1991 року, Україна користується одностайною підтримкою і республіканців, і демократів в американському Конгресі. Якщо Зеленський полізе в американську політику, він поставить цей консенсус під загрозу, і це буде погано для України. Тому він має бути дуже обережним, реагуючи на запитання Трампа. Я сподіваюся, що після резонансу у пресі Трамп більше не тиснутиме у цьому питанні, однак я не можу цього виключити. Мені здається, Зеленський зможе опиратися тиску. Однак, якщо не зможе і почне копати бруд на політичного опонента Трампа, він ризикує втратити підтримку демократів.

Наскільки важливе для Дональда Трампа розслідування справи щодо можливих оборудок компанії Burisma, де працював син його опонента Джо Байдена? Колишній віцепрезидент США може пошкодувати, що втрапив у цю історію?

Це був не дуже вдалий крок - йти на таку роботу у той час, як твій батько грає важливу роль у відносинах з Україною. Водночас розслідувати діяльність компанії Burisma мали правоохоронні органи України. При цьому всі бачили, що Байден абсолютно мав рацію, коли вимагав відставки українського генпрокурора Віктора Шокіна, який нічого не робив, щоби викоренити корупцію. Тепер Джуліані намагається зліпити з цього зв'язок з компанією Burisma (адвокат Трампа Руді Джуліані заявляє, що Байден вимагав звільнити Шокіна, щоб завадити слідству щодо компанії Burisma, де працював його син, - Ред.). Йому потрібна історія на противагу темі втручання Росії у вибори у США 2016 року, до якої причетний Трамп.

Ця війна компроматів містить у собі чимало ризиків і для Водимира Зеленського. Чи можна очікувати довірливих відносин між президентами після того, як американський колега на нього, вочевидь, тиснув?

Зеленський має робити ставку на те, що в адміністрації Трампа є достатньо широка підтримка України, так само як і у Конгресі. Це працюватиме на користь України. І хоча Трамп подекуди каже речі, які збивають з пантелику і які викликають запитання щодо того, як він бачить Україну, політику формує значною мірою все ж адміністрація. До того ж всі ми кілька тижнів тому були свідками того, що сталося, коли Трамп заблокував виплату 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Конгрес одразу мобілізувався, у тому числі й республіканці, щоби розблокувати цю допомогу. Тому Зеленському для збереження підтримки США не треба робити нічого іншого, ніж просто бути обережним і не ставити під загрозу двопартійний консенсус щодо підтримки України.

Відомо, що одним з питань, яке Дональд Трамп планує підняти під час зустрічі з Володимиром Зеленським, буде стурбованість американської сторони щодо запланованого продажу китайським інвесторам заводу з виробництва турбін та авіаційних двигунів "Мотор Січ". Чому це питання таке важливе для Вашингтона?

Стурбованість полягає у тому, що "Мотор Січ" має технології, які можуть стати китайцям у нагоді у військовій сфері. Зокрема, це може зіграти роль у посиленні позицій Китаю у Тихоокеанському регіоні. У минулому китайці мали проблеми з розробкою власних авіаційних двигунів. Українські технології допоможуть їм розв’язати ці проблеми. Тобто в даному випадку виникло протиріччя між інтересами США та економічними інтересами України.

Але чому Зеленський має йти проти українських економічних інтересів, якщо замість довіри стосунки з його американським колегою будуватимуться на шантажі?

У відносинах України і США є широке поле співпраці і треба завжди запитувати себе, як вирішення одного питання може вплинути на вирішення іншого. Зеленському доведеться шукати баланс між економічними інтересами України і намаганням зберегти добрі відносини зі Сполученими Штатами. Не думаю, що це питання може завдати руйнівної шкоди відносинам двох країн. Однак США серйозно занепокоєні цим питанням.