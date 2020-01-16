Стрімінг-платформа Netflix лідирує за кількістю номінантів на премію "Еммі"

Нагородження найкращих серіалів премією "Еммі" 29 вересня 2020 року стане 72-им в історії. Стрімінговий сервіс Netflix лідирує із рекордними 160 номінаціями. Він обігнав кабельного телегіганта HBO та цифрових новачків Disney+ та Apple TV+. HBO на другому місці із 107 номінаціями на "Еммі".

Одразу у 26 номінаціях виступає успішний серіал HBO "Вартові". Він заснований на однойменній графічній новелі з 1980-х років, яка оповідає про громадянські заворушення в часи "холодної війни". Телепродюсер Деймон Лінделоф переніс історію у сучасність із фокусом на расизмі у США. На тлі нещодавніх протестів після загибелі чорного американця Джорджа Флойда внаслідок дій поліції серіал дуже зацікавив глядачів.

"Неортодоксальна" у номінації на кращий мінісеріал

Утім, на підйомі цього року Netflix. Стрімінгова платформа досягла нового рекорду за кількістю глядачів, чим, на думку експертів галузі, має завдячувати локдауну, запровадженому по всьому світу через коронавірус. Від цього виграв, зокрема, німецький мінісеріал Netflix "Неортодоксальна", який представлений у восьми номінаціях. Історія емансипації ультраортодоксальної єврейки Естер та її втечі від родини з Нью-Йорка у Берлін була дуже успішною і в Німеччині. Вона номінована, зокрема, у категорії "найкращий мінісеріал". А головна героїня Шіра Гаас - у номінації на найкращу головну героїню. Події чотирьох серій англійською, німецькою та, переважно, мовою їдиш розгортаються здебільшого у Берліні. Там Шіра Гаас у ролі Естер намагається почати нове життя, щоб вирватися з її релігійної громади "Сатмар" у Брукліні.

Black Lives Matter - також на "Еммі"

Відбір номінантів відбувся також під знаком Black Lives Matter: із понад 100 акторських номінацій у серіалах, мінісеріалах чи телефільмах понад третина - чорні. Серед них Біллі Портер ("Поза"), Стерлінг К. Браун ("Це ми" та "Дивовижна місіс Мейзел"), Ісса Рей ("Біла ворона") та Реджина Кінг ("Вартові"). "Black Lives Matters. Чорні історії важливі", повідомила у Twitter у вівторок Американська телевізійна академія, організатор конкурсу.

Яг'я Абдул-Матін ІІ, кандидат, що представляє "Вартових" від HBO, також висловив радість у Twitter щодо номінації. "На таку репрезентацію довелося довго чекати. У чорній спільноті не бракує талантів", заявив актор.

"Попри безпрецедентні виклики, перед якими опинився шоу-бізнес, цей рік був визначним для телебачення", - сказав голова Американської телевізійної академії Франк Шерма. "Це честь для нас - віддати належне такій кількості талановитих програм, продюсерів та режисерів, які нас об'єднали, коли ми були роз'єднані", - підкреслив Шерма.