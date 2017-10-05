Стрілянина на базі ВМС США у Флориді: щонайменше четверо загиблих

На авіабазі "Пенсакола" військово-морських сил США в штаті Флорида невідомий відрив вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок скоєної в п'ятницю, 6 грудня, стрілянини від куль зловмисника загинули щонайменше троє осіб. Ще близько десяти людей отримали поранення.

Як повідомив шериф округу Ескамбія, загалом були поранені 11 людей, у тому числі двоє заступників шерифа, які прибули на місце інциденту, передає інформагенція AP. Один із заступників шерифа застрілив нападника.

Як згодом повідомили представники влади, нападник відкрив вогонь у навчальному корпусі авіабази. Підозрюваний у стрілянині - військовий із Саудівської Аравії, правоохоронці перевіряють можливий терористичний мотив злочину. На авіабазі "Пенсакола" навчаються військові з різних країн світу.

Це вже другий подібний інцидент на військово-морських базах США впродовж поточного тижня. Як повідомлялося, 4 грудня нападник, одягнений, за свідченням очевидців, в матроську уніформу, розпочав стрілянину на військово-морській базі США в Перл-Харборы, внаслідок чого поранення отримали три людини. Двоє осіб згодом померли від поранень. Нападник наклав на себе руки.