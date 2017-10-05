 Стрілянина на базі ВМС США у Флориді: щонайменше четверо загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2019

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Новини

Стрілянина на базі ВМС США у Флориді: щонайменше четверо загиблих

Невідомий влаштував стрілянину на авіабазі військово-морських сил США у штаті Флорида. Від випущених ним куль загинули троє осіб, близько десяти людей отримали поранення. Зловмисника застрілили.

Поліція неподалік від авіабази Пенсакола у Флориді

Поліція неподалік від авіабази "Пенсакола" у Флориді

На авіабазі "Пенсакола" військово-морських сил США в штаті Флорида невідомий відрив вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок скоєної в п'ятницю, 6 грудня, стрілянини від куль зловмисника загинули щонайменше троє осіб. Ще близько десяти людей отримали поранення.

Як повідомив шериф округу Ескамбія, загалом були поранені 11 людей, у тому числі двоє заступників шерифа, які прибули на місце інциденту, передає інформагенція AP. Один із заступників шерифа застрілив нападника.

Як згодом повідомили представники влади, нападник відкрив вогонь у навчальному корпусі авіабази. Підозрюваний у стрілянині - військовий із Саудівської Аравії, правоохоронці перевіряють можливий терористичний мотив злочину. На авіабазі "Пенсакола" навчаються військові з різних країн світу. 

Це вже другий подібний інцидент на військово-морських базах США впродовж поточного тижня. Як повідомлялося, 4 грудня нападник, одягнений, за свідченням очевидців, в матроську уніформу, розпочав стрілянину на військово-морській базі США в Перл-Харборы, внаслідок чого поранення отримали три людини. Двоє осіб згодом померли від поранень. Нападник наклав на себе руки.

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