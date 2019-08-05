 Стрілянина в Техасі: 5 загиблих та понад 20 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2019

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Новини

Стрілянина в Техасі: 5 загиблих та понад 20 поранених

У техаському містечку Одеса озброєний чоловік викрав поштовий автофургон та став безладно стріляти в перехожих. Загинуло п'ятеро осіб, ще 21 людина зазнала поранень. Поліція застрелила нападника.

Стрілянина в Техасі

Щонайменше п'ятеро людей загинули та ще 21 особа отримала поранень у результаті нападу із застосуванням вогнепальної зброї в штаті Техас. За даними місцевої влади, стрілянина сталася в суботу, 31 серпня, в містечку Одеса. 

Повідомляється, що нападник розпочав безладну стрілянину після того, як його спробували перевірити поліцейські на трасі між містами Одеса та Мідленд на заході Техасу. Коли патрульний наказав зупинити транспортний засіб, водій, який мав сидіти в авто, схопив рушницю і через заднє скло вистрілив декількома пострілами в поліцейських, поранивши одного з них.

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Серед загиблих внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо - громадянин Німеччини та восьмеро громадян Мексики. 7 серпня місто має відвідати президент США Дональд Трамп. (06.08.2019)

Підозрюваний у вбивстві 22 людей в Ель-Пасо розповів поліцейським, що спеціально приїхав у це місто та цілився у мексиканців під час розстрілу в торговельному районі. (10.08.2019)

Нападник відкрив вогонь поблизу одного з барів у місті Дейтон. Жертвами стрілянини стали дев'ятеро людей. Поліція вбила зловмисника. Це вже друге масове вбивство у США за добу. (04.08.2019)

Потім стрілець - білий чоловік віком за 30 років - втік з місця події й став стріляти переважно в "невинних людей", заявили в місцевих органах влади. Про мотиви нападу поки нічого не повідомляється. За даними поліції, зловмисник викрав поштовий фургон, і вже звідти вів вогонь по громадянах. Правоохоронці припускають, що водій автофургону - одна з жертв, передає агенція новин AFP.

Згодом підозрюваного нападника застрелили поліцейські під час перестрілки. Мер міста Мідленд Джеррі Моралес розповів телеканалу Fox News, що серед поранених - троє поліцейських. Однак загрози для їхнього життя немає.

На масовий розстріл відреагував і президент США Дональд Трамп, написавши про це у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter. Трамп розповів, що дізнався про атаку від міністра юстиції Білла Барра. Президент запевнив громадян, що на місці працюють слідчі ФБР.

Нинішній напад із застосуванням вогнепальної зброї стався лише за кілька тижнів після масових убивств у Ель-Пасо та в Дейтоні з десятками загиблих. Лише під час скоєного 3 серпня масового розстрілу в Ель-Пасо, що в штаті Техас, 21-річний білий чоловік убив 22 людей. Поліція підозрює, що стрілянину він влаштував із расистських мотивів. Незабаром після цього 24-річний нападник убив дев'ять людей у ​​Дейтоні, що у штаті Огайо, і застрелився сам ще до приходу поліції.

Ці атаки значно пожвавили дискусію щодо законів про вільний обіг зброї у США.

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