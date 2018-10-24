Стрілянина в Піттсбургу: слідство каже про антисемітський мотив нападника

Чоловік, якого звинуватили у вбивстві 11 людей у синагозі американського Піттсбурга, перед нападом робив екстремістські антисемітські заяви. Про це у неділю, 28 жовтня, повідомив прокурор Західного округу штату Пенсильванія Скотт Брейді під час прес-конференції.

"Під час фатального нападу на людей в синагозі він робив заяви щодо геноциду і бажання вбити євреїв", - сказав Брейді, цитує агентство AFP. Прокурор округу також повідомив, що наразі в правоохоронців немає вказівок на те, що підозрюваний діяв не сам.

Уже вдалося ідентифікувати всіх жертв нападника. Переважно це - літні віряни, вік жертв - від 54 до 97 років. Двоє з шести поранених перебувають у критичному стані.

Меркель висловила співчуття

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила свої співчуття постраждалим під час стрілянини в Піттсбургу. Меркель наголосила, що люди усюди мають "рішуче протистояти антисемітизму", інформує агентство dpa.

"Я висловлюю свої співчуття родинам загиблих і бажаю сил і швидкого одужання постраждалим. Всі й усюди мають рішуче протистояти антисемітизму", - цитує слова Анґели Меркель речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Нагадаємо, що 46-річному чоловіку, котрий 27 жовтня вчинив фатальну стрілянину в синагозі Піттсбурга під час обряду надання імені немовляті, висунуті звинувачення з 29 пунктів. 11 пунктів пов'язані з "перешкоджанням свободі віросповідання", яке спричинило загибель людей. Інші пункти стосуються вбивства із застосуванням вогнепальної зброї і завдання поранень правоохоронцям.