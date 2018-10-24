 Стрілянина в Піттсбургу: слідство каже про антисемітський мотив нападника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

Стрілянина в Піттсбургу: слідство каже про антисемітський мотив нападника

Стрілок із Піттсбурга перед нападом у синагозі робив антисемітські заяви, повідомив прокурор. Тим часом Анґела Меркель, реагуючи на трагічні пордії, закликала усіх протистояти антисемітизму.

Поблизу синагоги в Піттсбургу, де було вчинено стрілянину

Поблизу синагоги в Піттсбургу, де було вчинено стрілянину

Чоловік, якого звинуватили у вбивстві 11 людей у синагозі американського Піттсбурга, перед нападом робив екстремістські антисемітські заяви. Про це у неділю, 28 жовтня, повідомив прокурор Західного округу штату Пенсильванія Скотт Брейді під час прес-конференції.

"Під час фатального нападу на людей в синагозі він робив заяви щодо геноциду і бажання вбити євреїв", - сказав Брейді, цитує агентство AFP.  Прокурор округу також повідомив, що наразі в правоохоронців немає вказівок на те, що підозрюваний діяв не сам.

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Внаслідок стрілянини в синагозі в американському Піттсбургу, за даними місцевої влади, загинули одинадцятеро людей. Нападника затримано, свідки кажуть, що той вигукував антисемітські гасла. (27.10.2018)

Повідомлення про трагедію в керченському коледжі потрапило і на головні сторінки німецьких онлайн-видань, а також до випусків новин телеканалів ФРН. DW про те, як Німеччина висвітлює те, що сталося. (17.10.2018)

Трагедія в керченському технікумі змушує замислитися про стосунки в суспільстві й державі. Але це якраз те, в чому не зацікавлена російська влада, вважає Олександр Плющев. (18.10.2018)

Уже вдалося ідентифікувати всіх жертв нападника. Переважно це - літні віряни, вік жертв - від 54 до 97 років. Двоє з шести поранених перебувають у критичному стані.

Меркель висловила співчуття

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила свої співчуття постраждалим під час стрілянини в Піттсбургу. Меркель наголосила, що люди усюди мають "рішуче протистояти антисемітизму", інформує агентство dpa.

"Я висловлюю свої співчуття родинам загиблих і бажаю сил і швидкого одужання постраждалим. Всі й усюди мають рішуче протистояти антисемітизму", - цитує слова Анґели Меркель речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Нагадаємо, що 46-річному чоловіку, котрий 27 жовтня вчинив фатальну стрілянину в синагозі Піттсбурга під час обряду надання імені немовляті, висунуті звинувачення з 29 пунктів. 11 пунктів пов'язані з "перешкоджанням свободі віросповідання", яке спричинило загибель людей. Інші пункти стосуються вбивства із застосуванням вогнепальної зброї і завдання поранень правоохоронцям.

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