Страйк бортпровідників "дочок" Lufthansa подовжили

У низці аеропортів ФРН попереджувальнийстрайк бортпровідників з профспілки Ufo продовжений до півночі. Про це повідомила профспілка вранці у неділю, 20 жовтня. Спочатку страйк планувалося проводити з 5 до 11 години ранку цього дня.

Страйком охоплені чотири дочірні компанії авіаконцерну Lufthansa - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline і SubExpress. Заходи відіб'ються на сотнях рейсів в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Берліна і Гамбурга.

Попереджувальні страйки на "дочках" Lufthansa були оголошені лише в другій половині дня 18 жовтня. Lufthansa несподівано висловила готовність підвищити бортпровідникам зарплату на два, замість 1,8 відсотка, як того вимагала сам профспілка. Однак відразу після цього Ufo висунула нові тарифні вимоги, які Lufthansa негайно відхилила.

Глибокий конфлікт

Ufo і Lufthansa вже майже рік перебувають у стані глибокого конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки як законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.

Голова Ufo Ніколей Баубліс (Nicoley Baublis) у вересні цього року був звільнений з Lufthansa. У контексті даного конфлікту Lufthansa вважає проведені Ufo страйки незаконними і погрожує їх учасникам наслідками відповідно до трудового законодавства.