 Страйк бортпровідників ″дочок″ Lufthansa подовжили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Новини

Страйк бортпровідників "дочок" Lufthansa подовжили

Страйк поширюється на чотири "дочки" Lufthansa, у тому числі Eurowings, і заторкне сотні рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.

Страйк авіакомпаній продовжений до півночі 20 жовтня

Страйк авіакомпаній продовжений до півночі 20 жовтня

У низці аеропортів ФРН попереджувальнийстрайк бортпровідників з профспілки Ufo продовжений до півночі. Про це повідомила профспілка вранці у неділю, 20 жовтня. Спочатку страйк планувалося проводити з 5 до 11 години ранку цього дня.

Страйком охоплені чотири дочірні компанії авіаконцерну Lufthansa - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline і SubExpress. Заходи відіб'ються на сотнях рейсів в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Берліна і Гамбурга.

Попереджувальні страйки на "дочках" Lufthansa були оголошені лише в другій половині дня 18 жовтня. Lufthansa несподівано висловила готовність підвищити бортпровідникам зарплату на два, замість 1,8 відсотка, як того вимагала сам профспілка. Однак відразу після цього Ufo висунула нові тарифні вимоги, які Lufthansa негайно відхилила.

DW.COM

У Німеччині масштабний страйк працівників державних та комунальних підприємств паралізував роботу кількох аеропортів, що спричинило скасування понад тисячі рейсів. Від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів. (10.04.2018)

Через страйк наземного персоналу в кількох аеропортах країни авіакомпанія Lufthansa скасовує близько половини з 1600 рейсів, запланованих на 10 квітня. (09.04.2018)

Глибокий конфлікт

Ufo і Lufthansa вже майже рік перебувають у стані глибокого конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки як законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.

Голова Ufo Ніколей Баубліс (Nicoley Baublis) у вересні цього року був звільнений з Lufthansa. У контексті даного конфлікту Lufthansa вважає проведені Ufo страйки незаконними і погрожує їх учасникам наслідками відповідно до трудового законодавства.

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Lufthansa страйкує: навіть суботні рейси скасували (25.11.2016)

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