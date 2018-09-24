Столтенберг: НАТО не потребує дозволу РФ щодо вступу України

На полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг увечері у вівторок, 25 вересня, висловився за право України самій вирішувати питання щодо курсу на вступ до НАТО. Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО не потребує дозволу Росії на те, аби Київ приєднався до альянсу, інформує агенція AP. Генсек НАТО також висловив занепокоєння щодо військового втручання Росії в Україні та Грузії.

"Це Україні вирішувати свій шлях: чи хоче вона вступати до НАТО, чи ні", - заявив генсек НАТО. "Врешті це 29 союзників і Україна вирішуватимуть, чи Україна готова, чи вона відповідає стандартам вступу до НАТО", - додав Столтенберг перед зустріччю з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post наголосив, що членство в НАТО та ЄС є політичною метою України. "Наразі ми витрачаємо 6 відсотків нашого ВВП на оборону. І, я думаю, за рахунок нашого протистояння російській агресії на східному фланзі НАТО ми вже сьогодні відіграємо важливу роль", - зазначив український президент.

3 вересня Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект змін до Конституції щодо прагнення України інтегруватися до НАТО і Європейського Союзу.