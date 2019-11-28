Столтенберг закликав НАТО до поліпшення відносин з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився за поліпшення відносин з Росією. "Ми повинні вести діалог з Росією, щоб змінити на краще наші відносини", - заявив глава Альянсу в неділю, 1 грудня, в інтерв'ю німецькій телекомпанії ARD. За словами Столтенберга, РФ є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО. "Ми виступаємо за переговори з Росією про контроль над озброєннями", - додав він. Підхід НАТО у відносинах з Москвою полягає в "залякуванні і діалозі", і Німеччина завжди була "сильним прихильником цього підходу", заявив генсек НАТО.

США готові до співпраці з ЄС у протистоянні російській загрозі

Між тим держдепартамент США привітав зі вступом на посади 1 грудня нових керівників Євросоюзу і заявив про готовність до співпраці з ними, у тому числі по протистоянню загроз з боку Росії, Китаю та Ірану.

Ця співпраця "включає в себе зміцнення торговельних відносин, енергетичної безпеки Європи і протистояння спільним викликам нашої безпеки і демократичних цінностей, в тому числі загрозам, створюваним Росією, компартією Китаю й Іраном", йдеться в повідомленні на офіційному сайті Державного департаменту.

Сполучені Штати і Євросоюз, наголошується далі у повідомленні, "є силою добра в світі", і Вашингтон розраховує на "подальше зміцнення дружби і активізацію трансатлантичного партнерства з метою забезпечення мирного і успішного майбутнього для наших громадян".