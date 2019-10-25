Столтенберг вказав Україні найкращий шлях до членства в НАТО

Продовження Україною курсу реформ є найкращим способом для неї наблизитися до членства у НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у вівторок, 11 лютого, перед засіданням міністрів оборони НАТО, яке відбудеться в Брюсселі 12-13 лютого, повідомляє кореспондент DW.

"Головний фокус для України - той, який Україна сама проголосила, а саме реформи, модернізація, покращення, відповідність стандартам НАТО", - зазначив Столтенберг і нагадав, що Альянс допомагає країні в цьому. "Це є найкращим шляхом рухатися до членства у НАТО. Вам варто робити це за будь-яких обставин. Коли ви модернізуєте та реформуєте себе, ви посилюєте свої інституції, але також рухаєтеся до членства", - зазначив генсек.

Нагадаємо, що на відміну від ЄС, Північноатлантичний альянс визнає перспективу членства України в ньому. Зокрема, 2008 року на саміті в Бухаресті НАТО відмовилося надавати Україні та Грузії План дій щодо членства, однак прописало у комюніке, що "ці країни стануть членами НАТО".

Міністр оборони України Андрій Загороднюк візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО. Через продовження блокування Будапештом засідань Комісії Україна-НАТО, Загороднюк зустрінеться зі своїми колегами з Альянсу під час сніданку, який вранці четверга організує міністр оборони Канади, повідомив Столтенберг, відповідаючи на запитання DW.