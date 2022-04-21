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Стихійне лихо

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стихійне лихо".

Стихійним лихом вважається надзвичайне природне явище на поверхні Землі чи в атмосфері, яке має велику руйнівну силу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шторм Мегі забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах

Шторм "Мегі" забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах 21.04.2022

Найсильніше буревій "Мегі" вдарив по філіппінській провінції Лейте, де внаслідок масштабних зсувів загинуло 202 людини.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (20.12.2021) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну Рей

На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну "Рей" 19.12.2021

Внаслідок тайфуну "Рей" на Філіппінах загинули 140 людей, майже 500 тисяч були змушені полишити свої домівки в пошуках порятунку. Тайфун є одним із найпотужніших за останні десять років.
Понад 20 тисяч малайзійців полишили свої домівки через повені

Понад 20 тисяч малайзійців полишили свої домівки через повені 19.12.2021

У Малайзії десятки тисяч людей евакуйовані внаслідок повеней, що охопили західну частину країни. Людей тимчасово розміщують у центрах допомоги.
У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео)

У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео) 14.12.2021

Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі стихійного лиха чи військової загрози. Чи придатні для захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.

Без паніки: де шукати укриття і в якому вони стані (13.12.2021) 13.12.2021

Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі надзвичайної ситуації: будь то стихійне лихо, техногенна катастрофа чи військова загроза. Чи придатні для цивільного захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма 21.09.2021

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.
На США насувається буревій Іда, влада проводить евакуацію населення

На США насувається буревій "Іда", влада проводить евакуацію населення 28.08.2021

Ураган "Іда" завдав значної шкоди на Кубі, а тепер узяв курс у бік штату Луїзіана. Метеорологи застерігають, що буревій може досягти сили урагану четвертої категорії.
Землетрус на Гаїті: вже близько 2,2 тисячі підтверджених жертв

Землетрус на Гаїті: вже близько 2,2 тисячі підтверджених жертв 19.08.2021

Рятувальники дістали з-під завалів 2189 тіл. Ще 332 особи вважаються зниклими безвісти. Рятувально-пошукові роботи ускладнюють рясні дощі. Фіксуються також нові підземні поштовхи.
Кількість жертв землетрусу на Гаїті сягнула майже двох тисяч

Кількість жертв землетрусу на Гаїті сягнула майже двох тисяч 18.08.2021

Унаслідок землетрусу на Гаїті зруйновано десятки тисяч будинків. Тим часом пошуково-рятувальній операції завадило інше стихійне лихо.
Повені в Туреччині: кількість загиблих зростає

Повені в Туреччині: кількість загиблих зростає 14.08.2021

Число жертв масштабних повеней на півночі Туреччини збільшилось до 38. Потоки води руйнують будинки, дороги і мости.

Пожежники з України допомагають гасити пожежі у Греції (13.08.2021) 13.08.2021

Українські рятувальники допомагають ліквідовувати масштабні пожежі у Греції й Туреччині. У Греції групі вогнеборців з усієї України вже вдалося врятувати від полум'я кілька сіл.

Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

Нищівні пожежі у Греції та Туреччині 06.08.2021

На півдні Європи тривають лісові пожежі. Найбільших масштабів вони набули у Туреччині і Греції. Людей подекуди вдається евакуювати лише морем.

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021) 02.08.2021

Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.

Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки

Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки 28.07.2021

Німецькі страховики переглянули оцінку збитків від руйнівної повені на заході ФРН. Збитки можуть становити до 5,5 мільярда євро.
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