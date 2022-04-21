Без паніки: де шукати укриття і в якому вони стані (13.12.2021)

Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі надзвичайної ситуації: будь то стихійне лихо, техногенна катастрофа чи військова загроза. Чи придатні для цивільного захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.