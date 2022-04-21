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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стихійне лихо".
Стихійним лихом вважається надзвичайне природне явище на поверхні Землі чи в атмосфері, яке має велику руйнівну силу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі надзвичайної ситуації: будь то стихійне лихо, техногенна катастрофа чи військова загроза. Чи придатні для цивільного захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.
Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.