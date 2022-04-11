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Стамбул

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стамбул". Стамбул є найбільшим містом у Туреччині.

Стамбул є головним торговим, промисловим та культурним центром Туреччини. В Стамбулі розташовано головний порт країн. Стамбул розкинувся на берегах протоки Босфор, яка розділяє місто на європейську та азійську частини. Кількість населення Стамбула перевищує 13 мільйонів 800 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022) 11.04.2022

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.
Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - Європа у фокусі (відео)

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Крик з Польщі до ЄС заради свободи політв'язнів Лукашенка - "Європа у фокусі" (19.07.2021) 19.07.2021

Польща: крик про порятунок політичних в'язнів Лукашенка. Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.

Мегапроєкт Ердогана: Туреччина почала будівництво каналу Стамбул

Мегапроєкт Ердогана: Туреччина почала будівництво каналу "Стамбул" 26.06.2021

Канал "Стамбул" з'єднає Мармурове та Чорне моря. Його планують побудувати за шість років. Вартість проєкту - близько 15 мільярдів доларів. Екологи критикують проєкт через наслідки для довкілля.
Фінал Ліги чемпіонів перенесено зі Стамбула до Порту

Фінал Ліги чемпіонів перенесено зі Стамбула до Порту 13.05.2021

На тлі високих темпів поширення коронавірусу в Туреччині УЄФА ухвалило рішення про перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів зі Стамбула в Порту. На матчі будуть лише 12 тисяч уболівальників.
Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео)

Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео) 12.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік, ослаблених пандемією, це життєво важливо. Куди і за яких умов можуть поїхати українці?

Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021) 11.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?

Жорсткий локдаун у Рамадан: Туреччина посилює обмеження

Жорсткий локдаун у Рамадан: Туреччина посилює обмеження 13.04.2021

У Туреччині вирішили посилити обмеження через погіршення епідеміологічної ситуації. Жорсткі обмеження діятимуть принаймні до завершення Рамадану.
Зустріч Ердогана та Зеленського: підтримка України і посилення співпраці

Зустріч Ердогана та Зеленського: підтримка України і посилення співпраці 10.04.2021

Україна та Туреччина домовилися поглиблювати співпрацю у багатьох сферах. Президент Туреччини підтвердив підтримку зусиль з деескалації ситуації на Сході України та знову наголосив на невизнанні анексії Криму.

У Туреччині затримали 267 підозрюваних у плануванні терактів на Новий рік

У Туреччині затримали 267 підозрюваних у плануванні терактів на Новий рік 02.01.2021

Майже 270 підозрюваних у зв'язках з терористами затримали в різних регіонах Туреччини. Їм закидають планування терактів у новорічну ніч.
Турецький суд засудив до 27 років журналіста Дюндара, який живе в ФРН

Турецький суд засудив до 27 років журналіста Дюндара, який живе в ФРН 23.12.2020

Суд у Туреччині засудив до 27 років ув'язнення колишнього головного редактора газети Cumhuriyet Джана Дюндара. За даними журналіста, Туреччина поставляла зброю сирійським повстанцям, які воюють з режимом Башара Асада.
Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини

Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини 16.09.2020

Поки жителі Туреччини борються з наслідками пандемії і кризи, Ердоган будує палаци на гроші платників податків. Про що саме йдеться? DW про три спірні проєкти.
Обвинувачений у новорічному теракті в Туреччині отримав 40 довічних термінів

Обвинувачений у новорічному теракті в Туреччині отримав 40 довічних термінів 07.09.2020

Напад на стамбульський клуб Reina в 2017 році забрав життя 39 осіб. Обвинувачений у теракті виходець з Узбекистану Абдулгадір Машарипов засуджений до 40 довічних термінів ув'язнення без права на дострокове звільнення.
Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю

Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю 28.08.2020

Президент Туреччини Ердоган не обмежився перетворенням собору Святої Софії на мечеть. На черзі - колишня церква Христа Спасителя в Полях з унікальними фресками візантійського періоду.
Ердоган заявив про виявлення величезного газового родовища в Чорному морі

Ердоган заявив про виявлення величезного газового родовища в Чорному морі 21.08.2020

Виявлене в Чорному морі турецькими фахівцями родовище газу - найбільше в історії Туреччини, запевняє президент країни Реджеп Ердоган.
Лукашенко не вірить у версію Росії щодо найманців ПВК Вагнер

Лукашенко не вірить у версію Росії щодо найманців ПВК "Вагнер" 01.08.2020

Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у версію Москви, за якою затримані найманці ПВК "Вагнер" мали летіти у Стамбул. Він вважає, що Росія намагається приховати спробу перекидання 200 найманців на територію Білорусі.
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