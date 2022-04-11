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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стамбул". Стамбул є найбільшим містом у Туреччині.
Стамбул є головним торговим, промисловим та культурним центром Туреччини. В Стамбулі розташовано головний порт країн. Стамбул розкинувся на берегах протоки Босфор, яка розділяє місто на європейську та азійську частини. Кількість населення Стамбула перевищує 13 мільйонів 800 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Польща: крик про порятунок політичних в'язнів Лукашенка. Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.
Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?
Напад на стамбульський клуб Reina в 2017 році забрав життя 39 осіб. Обвинувачений у теракті виходець з Узбекистану Абдулгадір Машарипов засуджений до 40 довічних термінів ув'язнення без права на дострокове звільнення.