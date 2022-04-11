На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стамбул". Стамбул є найбільшим містом у Туреччині.

Стамбул є головним торговим, промисловим та культурним центром Туреччини. В Стамбулі розташовано головний порт країн. Стамбул розкинувся на берегах протоки Босфор, яка розділяє місто на європейську та азійську частини. Кількість населення Стамбула перевищує 13 мільйонів 800 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.