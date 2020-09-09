Спільна інспекція на Донбасі: як на тлі критики Київ відмовився від планів

У четвер, 10 вересня, в районі конфлікту на Донбасі мала відбутися на даний момент безпрецедентна подія - представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на лінії розмежування мав би зафіксувати факт відсутності будь-яких порушень домовленостей про режим припинення вогню з боку України. Це мало відбутися у населеному пункті Шуми у Донецькій області у присутності представників сторін конфлікту, тобто, зокрема, й за участю представників невизнаного утворення "ДНР". Така спільна участь представників України і невизнаної "республіки" у інспектуванні відбулася би вперше з початку конфлікту.

Відповідна домовленість була досягнула напередодні, 9 вересня, під час термінових консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). Приводом до цього стали обвинувачення з боку лідера самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") Дениса Пушиліна на адресу українських військових, які, мовляв, під час перемир'я нібито зводять нові укріплення біля цього селища. Через це бойовики "ДНР" мали намір розпочати обстріл цих "позицій" - спочатку це планувалося здійснити 7 вересня, а після цього - 9 вересня. Таким чином було поставлена під загрозу зриву перемир'я, якого сторони здебільшого дотримуються на Донбасі вже рекордні шість тижнів.

Відмова від інспекції у Шумах

Утім, попри досягнення домовленостей на зустрічі ТКГ, Київ вдень 10 вересня заявив про скасування спільної інспекції у Шумах. "Сьогодні вранці отримали від представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО низку вимог, що суперечать одна одній, які спотворюють характер домовленостей щодо режиму припинення вогню і ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об'єктивного посередника. Саме тому узгодженого в рамках підгрупи ТКГ з безпеки виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони", - заявили в Офісі президента України (ОП).

У повідомленні наголошується, що Київ погодився на таку інспекцію "з доброї волі й задля остаточного підтвердження своєї чесності". Утім, за твердженням ОП, в узгодженому "технічному" форматі інспекцію не може бути проведено. "Запропонований формат передбачав технічний характер таких дій, а саме: в цивільному одязі, без одіозних представників. Чисто технічна процедура. Однак сьогодні це неможливо з об'єктивних причин. Ключова з яких - відсутність порушень з нашого боку. Карантин також впливає на деталі того, як могла б статися інспекція в районі Шумів", - пояснили в офісі президента України Володимира Зеленського.

Критика планів Києва

Такі плани української влади встигли спричинити вибух обурення серед частини політиків, ветеранів війни на Донбасі та громадських активістів, які розцінили їх як "акт державної зради" і вирішили діяти у відповідь. Зокрема, громадське об'єднання "Рух опору капітуляції (РОК)" оголосило про проведення ввечері у четвер "автомобільної РОК-інспекції" біля резиденції Зеленського під Києвом, у Конча-Заспі. Попри скасування інспекції у Шумах, свою "інспекцію" президентської резиденції активісти вирішили не скасовувати.

Депутат Верховної Ради України фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв в інтерв'ю DW назвав інспекцію українських позицій бойовиками "ДНР" спробою зробити сепаратистів стороною переговорів, як цього вимагає Москва. "Тих, хто в нас стріляє, не можна допускати на наші позиції. Того, хто це придумав, і Зеленського, який це все покриває, слід притягти до кримінальної відповідальності за співучасть в тероризмі", - висловив переконання соратник експрезидента Петра Порошенка.

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Критика пролунала навіть з вуст депутатів пропрезидентської партії "Слуга народу". "Вважаю таке рішення антиукраїнським. І закликаю патріотів з нашої та інших фракцій, нарешті, об'єднатися, щоб спільними зусиллями контролювати весь хід переговорів в рамках ТКГ та не допускати подібних ситуацій в подальшому", - заявив депутат-"слуга народу" Єгор Чернєв. Його однопартієць Віталій Безгін назвав інспекцію "невиправданою поступкою на межі зради і плювком в бік українських захисників".

Оцінка політичних експертів

Український політолог Євген Магда висловив переконання, що, попри скасування інспекції, сам факт ухвалення цього рішення матиме негативні наслідки. "Офіс президента вдається до таких провокацій із тим, аби заміряти суспільну реакцію. Але це небезпечна гра, бо на тлі економічної кризи та відсутності обіцяних підвищень виплат вона може спричинити суттєву кризу нинішньої системи влади", - застеріг експерт.

Натомість політолог Володимир Фесенко наголосив у коментарі DW, що нічого поганого в самій ідеї подібної інспекції не бачить. "Це - такі собі заходи довіри, щоб зняти брехливі звинувачення. Але з точки зору політики і зауважень нашої сторони про зведення фортифікацій з протилежного боку, таку інспекцію було б абсолютно правильно і справедливо провести і на території, яку контролюють росіяни і сепаратисти", - висловив переконання експерт.

Тим часом пресцентр штабу ООС повідомив, що вдень у четвер бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) і ОБСЄ і де було надано гарантії безпеки, повідомили у штабі ООС.