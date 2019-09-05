 Спікер британського парламенту пригрозив відставкою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

Спікер британського парламенту пригрозив відставкою

Спікер британської Палати громад Джон Беркоу заявив про намір скласти повноваження. Тим часом у Великобританії набув чинності закон проти "жорсткого Brexit".

Джон Беркоу

Джон Беркоу воліє залишити свій пост щонайпізніше 31 жовтня 2019 року

Спікер Палати громад парламенту Великобританії Джон Беркоу анонсував свою відставку. Беркоу зробив відповідну заяву в понеділок, 9 вересня, під час парламентських дебатів щодо перспективи призначення позачергових парламентських виборів.

Голова нижньої палати британського парламенту наголосив, що його відставка станеться щонайпізніше 31 жовтня - саме на цю дату запланований вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу - так званий Brexit. Якщо ж до цієї дати парламентарі ухвалять проведення позачергових парламентських виборів, тоді його робота на посаді спікера Палати представників завершиться одразу після розпуску парламенту, зазначив Беркоу.

"Під час мого перебування на посаді спікера я намагався підвищити відносний авторитет парламенту", - запевнив політик у своїй промові, цитує інформагенція dpa.

Набув чинності закон проти "жорсткого Brexit"

Тим часом цього ж дня набув чинності ухвалений раніше парламентом закон про неможливість Brexit без відповідної угоди. Саме 9 вересня королева Великобританії Єлизавета ІІ підписала цей нормативний акт. Серед пунктів закону також є той, що зобов'язує прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона подати пропозицію про перенесення запланованої на 31 жовтня дати виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, якщо до 19 жовтня не ратифікують угоди, що регулювала б Brexit. Сам Джонсон категорично відхиляє можливість перенесення дати Brexit. 

Нагадаємо, раніше британська королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент має призупинити діяльність і відновити її не раніше 14 жовтня - фактично за два тижні до запланованого урядом виходу зі складу Європейського Союзу.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


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Суд визнав законним план Джонсона призупинити роботу парламенту

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