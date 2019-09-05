Спікер британського парламенту пригрозив відставкою

Спікер Палати громад парламенту Великобританії Джон Беркоу анонсував свою відставку. Беркоу зробив відповідну заяву в понеділок, 9 вересня, під час парламентських дебатів щодо перспективи призначення позачергових парламентських виборів.

Голова нижньої палати британського парламенту наголосив, що його відставка станеться щонайпізніше 31 жовтня - саме на цю дату запланований вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу - так званий Brexit. Якщо ж до цієї дати парламентарі ухвалять проведення позачергових парламентських виборів, тоді його робота на посаді спікера Палати представників завершиться одразу після розпуску парламенту, зазначив Беркоу.

"Під час мого перебування на посаді спікера я намагався підвищити відносний авторитет парламенту", - запевнив політик у своїй промові, цитує інформагенція dpa.

Набув чинності закон проти "жорсткого Brexit"

Тим часом цього ж дня набув чинності ухвалений раніше парламентом закон про неможливість Brexit без відповідної угоди. Саме 9 вересня королева Великобританії Єлизавета ІІ підписала цей нормативний акт. Серед пунктів закону також є той, що зобов'язує прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона подати пропозицію про перенесення запланованої на 31 жовтня дати виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, якщо до 19 жовтня не ратифікують угоди, що регулювала б Brexit. Сам Джонсон категорично відхиляє можливість перенесення дати Brexit.

Нагадаємо, раніше британська королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент має призупинити діяльність і відновити її не раніше 14 жовтня - фактично за два тижні до запланованого урядом виходу зі складу Європейського Союзу.