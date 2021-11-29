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Справа Шеремета - справ вбивства журналіста й публіциста Павал Шеремата. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Шеремета".
Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Автомобіль був висаджений в повітря за допомогою закледеної в нього вибухівки. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Києві напередодні Великодня звільнили з тюрми Андрія Антоненка - останнього з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, хто залишався за ґратами. DW з'ясовувала, що ж означає новий поворот у загадковій справі.
Ексклюзив DW. Журналіст Павло Шеремет володів інформацією щодо зниклих у Білорусі політиків і це могло бути причиною його вбивства - стверджує Ігор Макар, колишній співробітник білоруського антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз".