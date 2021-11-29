Справа Шеремета - справ вбивства журналіста й публіциста Павал Шеремата. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Шеремета".

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Автомобіль був висаджений в повітря за допомогою закледеної в нього вибухівки. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.