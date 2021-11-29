Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Справа Шеремета

Справа Шеремета - справ вбивства журналіста й публіциста Павал Шеремата. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Шеремета".

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Автомобіль був висаджений в повітря за допомогою закледеної в нього вибухівки. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Павлу Шеремету виповнилося б 50. Акція вшанування пам'яті журналіста в Києві

Павлу Шеремету виповнилося б 50. Акція вшанування пам'яті журналіста в Києві 29.11.2021

28 листопада Павлу Шеремету могло б виповнитися 50 років. Акція вшанування пам'яті убитого журналіста відбулась у Києві в день його народження.

П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите

П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите 20.07.2021

20 липня 2016 року Павла Шеремета підірвали в автомобілі у центрі Києва. За п'ять років розслідування злочину посіло помітне місце у політичному житті України та Білорусі. Утім, до встановлення винних і досі далеко.
Коментар: Зеленський, Аваков і справа Шеремета - вплив політиків на суд неприпустимий

Коментар: Зеленський, Аваков і справа Шеремета - вплив політиків на суд неприпустимий 21.05.2021

Доведення провини обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета - це справа кримінальної юстиції, а не справа політичного впливу та спекуляцій, вважає Лариса Денисенко.
Зеленський: Аваков має піти у разі невинуватості підозрюваних у справі Шеремета

Зеленський: Аваков має піти у разі невинуватості підозрюваних у справі Шеремета 20.05.2021

За словами Зеленського, якщо доведуть невинуватість підозрюваних у справі Павла Шеремета, він "серйозно говоритиме з Аваковим".
Справа Шеремета: суд подовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь

"Справа Шеремета": суд подовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь 18.05.2021

Шевченківський районний суд Києва подовжив запобіжний захід обвинувачуваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.
Чому суд звільнив головного обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета

Чому суд звільнив головного обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета 04.05.2021

В Києві напередодні Великодня звільнили з тюрми Андрія Антоненка - останнього з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, хто залишався за ґратами. DW з'ясовувала, що ж означає новий поворот у загадковій справі.
Справа Шеремета: суд випустив Андрія Антоненка під домашній арешт

Справа Шеремета: суд випустив Андрія Антоненка під домашній арешт 30.04.2021

Суд у Києві випустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивстство Павла Шеремета.
Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою

Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою 31.03.2021

Андрію Антоненку продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 травня.
Андрій Антоненко залишається під вартою, суд перенесено

Андрій Антоненко залишається під вартою, суд перенесено 09.03.2021

Розгляд справи Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета, перенесено. Він залишається під вартою.
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 29.01.2021

Судді Київського апеляційного суду відхилили апеляцію захисту й залишили Андрія Антоненка під вартою до 7 лютого.
Екссиловик з Білорусі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета

Екссиловик з Білорусі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета 19.01.2021

Нацполіція України допитала Ігоря Макара, який поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета. Мінськ звинуватив Макара у шахрайстві.

За що вбили Шеремета: колишній силовик оприлюднює свідчення інформатора (07.01.2020)

За що вбили Шеремета: колишній силовик оприлюднює свідчення інформатора (07.01.2020) 07.01.2021

Ексклюзив DW. Журналіст Павло Шеремет володів інформацією щодо зниклих у Білорусі політиків і це могло бути причиною його вбивства - стверджує Ігор Макар, колишній співробітник білоруського антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз".
За що вбили Павла Шеремета? Основні версії

За що вбили Павла Шеремета? Основні версії 07.01.2021

Журналіста Павла Шеремета вбили в Києві за наказом спецслужб Білорусі, стверджує колишній білоруський силовик Ігор Макар. У Києві ж і досі немає одностайного бачення мотивів убивства. DW розповідає про основні версії.
Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну

Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну 05.01.2021

Екс-співробітник білоруського спецназу, котрий поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета, готовий прилетіти до Києва і надати свідчення.

Нові дані щодо вбивства Шеремета не вплинуть на статус підозрюваних - МВС

Нові дані щодо вбивства Шеремета не вплинуть на статус підозрюваних - МВС 04.01.2021

Інформація, що вказує на можливу причетність білоруських спецслужб до вбивства Павла Шеремета, не вплине на статус підозрюваних у виконанні убивства, сказав заступник голови МВС України Антон Геращенко.
Справа Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою

Справа Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою 28.09.2020

Наступне судове засідання щодо обвинувачення Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета відбудеться 8 жовтня.
Інші статті