Справа Хашоггі: Трамп відправляє держсекретаря до Саудівської Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 15 жовтня, що держсекретар Майк Помпео відправляється в Ер-Ріяд на зустріч із королем Саудівської Аравії Салманом, аби обговорити ситуацію довкола зникнення критичного до королівства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це президент США повідомив у Twitter. "Щойно поспілкувався з королем Саудівської Аравії, який заперечує, що знає будь-що про ситуацію із "нашим саудівським громадянином".

Трамп також зазначив, що король Салман повідомив йому про тісну співпрацю Саудівської Аравії з Туреччиною у розслідуванні зникнення журналіста.

Тим часом король Салман розпорядився 15 жовтня провести внутрішнє рослідування щодо зникнення журналіста. Також група з турецьких та саудівських слідчих має провести обшук у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, повідомляє агентство Reuters.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. Йшлося й про те, що турецькі правоохоронці мають аудіозаписи, які нібито підтверджують вбивство Хашоггі.

Трамп раніше пригрозив "жорстким покаранням" у разі, якщо підозри про причетність саудівської влади до зникнення журналіста виявляться правдою. В урядових колах Саудівської Аравії звинувачення відкидають і погрожують "жорсткою відповіддю" у разі накладання будь-яких санкцій на Ер-Ріяд через зникнення Хашоггі.