 Справа Хашоггі: Трамп відправляє держсекретаря до Саудівської Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

Справа Хашоггі: Трамп відправляє держсекретаря до Саудівської Аравії

Майк Помпео відправляється до Саудівської Аравії, щоб обговорити ситуацію довкола зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. Тим часом король Салман розпорядився провести внутрішнє розслідування щодо зникнення журналіста.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 15 жовтня, що держсекретар Майк Помпео відправляється в Ер-Ріяд на зустріч із королем Саудівської Аравії Салманом, аби обговорити ситуацію довкола зникнення критичного до королівства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це президент США повідомив у Twitter. "Щойно поспілкувався з королем Саудівської Аравії, який заперечує, що знає будь-що про ситуацію із "нашим саудівським громадянином".

Трамп також зазначив, що король Салман повідомив йому про тісну співпрацю Саудівської Аравії з Туреччиною у розслідуванні зникнення журналіста.

Тим часом король Салман розпорядився 15 жовтня провести внутрішнє рослідування щодо зникнення журналіста. Також група з турецьких та саудівських слідчих має провести обшук у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, повідомляє агентство Reuters.  

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Берлін, Париж і Лондон звернулися до уряду Саудівської Аравії з вимогою розслідувати зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. (14.10.2018)

В уряді Саудівської Аравії заявляють, що Ер-Ріяд у разі запровадження санкцій через зникнення журналіста Джамаля Хашоггі відповість масштабними заходами, повідомляють ЗМІ. (14.10.2018)

Журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. Йшлося й про те, що турецькі правоохоронці мають аудіозаписи, які нібито підтверджують вбивство Хашоггі. 

Трамп раніше пригрозив "жорстким покаранням" у разі, якщо підозри про причетність саудівської влади до зникнення журналіста виявляться правдою. В урядових колах Саудівської Аравії звинувачення відкидають і погрожують "жорсткою відповіддю" у разі накладання будь-яких санкцій на Ер-Ріяд через зникнення Хашоггі.

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