 Справа про захоплення держвлади: НАБУ оголосила в розшук суддю Вовка та ще кількох осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Справа про захоплення держвлади: НАБУ оголосила в розшук суддю Вовка та ще кількох осіб

У справі про спробу захоплення державної влади Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка та ще кількох осіб.

НАБУ оголосила в розшук голову ОАСК Вовка та ще кількох осіб

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук підозрюваних, які, як стверджує слідство, діючи в межах злочинної організації на чолі з головою Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павлом Вовком, мали намір захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створенням штучних перешкод у їхній роботі.

"Ідеться про голову Окружного адміністративного суду м. Києва, заступника голови ОАСК, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВККС. Вдатися до таких дій слідство змушене через систематичне неприбуття цих підозрюваних на виклики детективів НАБУ для допитів (порушення обов’язків, передбачених ст.42 КПК України) та невстановлення їх місцезнаходження", - повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці у Facebook.

Крім того, зазначається, що НАБУ звернулося до генерального прокурора з проєктами клопотань до Вищої ради правосуддя про відсторонення від здійснення правосуддя і застосування до підозрюваних заходів примусу. У НАБУ заявили, що ці особи ухиляються від виконання процесуальних обов'язків і переховуються від слідства з кінця липня 2020 року (перші допити було призначено на 23 липня). "Наразі підозрюваних викликано на допити 13, 15, 17 і 20 серпня", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті НАБУ, в розшук оголошені: голова ОАСК Павло Вовк, заступник голови ОАСК Володимир Келеберда, судді цього суду Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко та Ігор Качур, а також члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Микола Сірош і Сергій Остапець. Загалом у кримінальному провадженні щодо зловживань в ОАСК статус підозрюваних мають 12 осіб.

Раніше НАБУ заявило про вручення підозри Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. 

Натомість голова ОАСК Павло Вовк заявив про тиск НАБУ на судову систему. "У встановленому законом порядку мені ніхто нічого не вручав, ані повісток, ані підозр", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook у вівторок, 11 серпня. Вовк також назвав звинувачення щодо нього "абсурдними". 

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