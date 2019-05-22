Спостерігачі не підтверджують інформацію США про хіматаку в Сирії

Спостерігачі та активісти не підтверджують інформацію, оприлюднену напередодні Державним департаментом США, про скоєння проурядовими силами кілька днів тому хімічної атаки на північному заході Сирії. Як повідомив у середу, 22 травня, базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, "у нас немає доказів щодо такого нападу", цитує агентство dpa. Центр при отриманні даних спирається на розвинену мережу інформаторів у Сирії.

Також представники гуманітарної організації "Білі шоломи", яка активно працює на контрольованих опозицією територіях, зазначили, що поки немає офіційного підтвердження використання хімічної зброї.

Нагадаємо, Держдепартамент США напередодні заявив, що на "північному заході Сирії вранці 19 травня скоєна ймовірна газова атака хлором". За даними США, хімічна зброя могла бути використана під час наступу у провінції Ідліб. При цьому в Держдепартаменті наголосили: якщо режим президента Сирії Башара Асада застосує хімічну зброю, США із союзниками реагуватимуть "швидко і належним чином".

У сирійському конфлікті хімічна зброя була використана кілька разів. З останніх випадків: у квітні 2018 року у місті Дума, за даними ОЗХЗ, було застосовано хлор. А в квітні 2017 року внаслідок хімічної атаки від отруєння газом зарин у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб загинули десятки людей. В обох випадках США та союзники у відповідь завдали ракетних ударів по військових об'єктах Сирії.