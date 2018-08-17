 Спецпрокурор США Мюллер хоче півроку ув′язнення для екс-радника Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

Спецпрокурор США Мюллер хоче півроку ув'язнення для екс-радника Трампа

Неправдиві свідчення Джорджа Пападопулоса завдали шкоди розслідуванню можливого втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році, заявив спецпрокурор Роберт Мюллер.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер вимагає засудити колишнього радника Дональда Трампа із зовнішньої політики Джорджа Пападопулоса до позбавлення волі на термін до шести місяців. З відповідною заявою Мюллер виступив на судовому засіданні в п'ятницю, 17 серпня, повідомляє агентство Reuters. Крім того, він просить стягнути з Пападопулоса штраф в розмірі близько десяти тисяч доларів. За даними спецпрокурора, дії екс-радника Трампа завдали непоправної шкоди розслідуванню можливого втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році.

"Обвинувачений знав, що запитання, які йому ставило ФБР, були важливими, і він знав, що його відповіді були брехнею, тоді, коли він їх давав. Його брехня негативно вплинула на проведене у ФБР розслідування та перешкодила співробітникам ФБР ефективно та своєчасно встановлювати особи свідків і допитувати їх", - йдеться в документах суду.

За даними спецпрокурора США, в березні 2016 року Пападопулос зустрівся з російським професором, який стверджував, що в його розпорядженні є компромат на Гілларі Клінтон у формі "тисяч електронних повідомлень". Пізніше Пападопулос повідомив слідству, що зустрічався з цим професором ще до того, як дізнався про майбутню роботу у виборчому штабі Трампа.

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За даними ЗМІ, екс-адвокат Трампа Майкл Коен готовий свідчити щодо його обізнаності в тому, що представники тодішнього кандидата в президенти США зустрічалися з росіянами. (27.07.2018)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що мав дуже погані ділові відносини зі спецпрокурором Робертом Мюллером. За його словами, між ними існує "конфлікт інтересів". (30.07.2018)

Через 10 днів після зустрічі з професором Пападопулос зустрівся з громадянкою РФ, яка нібито мала зв'язки з російською владою. Слідству він повідомив, що спілкування з нею було неважливим, але насправді її метою була організація зустрічі російського керівництва і радників Трампа, вказав далі офіс спецпрокурора.

Федеральному бюро розслідувань (ФБР) вдалося "визначити місцеперебування" професора, повідомив Мюллер. Однак неправдиві свідчення Пападопулоса, які той дав слідству невдовзі після інавгурації Трампа, не дозволили ФБР належним чином допитати професора, оскільки він покинув США в лютому 2017 року. Сам Пападопулос зізнався в неправдивих свідченнях ФБР в жовтні 2017 року.

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