Спецпредставник ОБСЄ: Від початку перемир'я на Донбасі не було жертв серед цивільних

З моменту запровадження останнього перемир'я в зоні збройного конфлікту на Сході України не було зафіксовано жодної жертви серед цивільних, заявив у середу, 31 липня, в Мінську після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik).

"Перемир'я, узгоджене на попередньому засіданні ТКГ, принесло значні результати. За цей час (з 21 липня. - Ред.) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілів", - наголосив Зайдік, цитує агентство "Інтерфакс". Він звернув також увагу на суттєве скорочення кількості порушень режиму припинення вогню. Спецпредставник ОБСЄ закликав продовжувати дотримуватися перемир'я і нагадав, що воно є безстроковим.

За словами Зайдіка, на засіданні ТКГ сторони продовжили обговорювати питання, пов'язані з підготовкою до майбутнього обміну утримуваних осіб. "Дискусія на цю тему знову була конструктивною", - зауважив він.

Крім того, на засіданні обговорили ремонт мосту біля Станиці Луганської. Спецпредставник ОБСЄ зазначив, що на ремонт мосту знадобиться декілька місяців. З першого серпня почнеться робота над розмінуванням прилеглої до мосту території, "що є природною передумовою для проведення всіх ремонтних робіт". Згідно з домовленостями, після цього будуть демонтовані фортифікаційні споруди, а потім почнуться самі ремонтні роботи.

Тим часом прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, повідомляючи про домовленість, зазначила, що до початку ремонту на мосту має бути прибраний блокпост і символи квазіугруповань незаконних збройних формувань ОРДЛО, а "подальший демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганській має бути одночасним і дзеркальним". У дописі в соціальній мережі Facebook вона також наголосила, що бойовики ОРДЛО не виконують домовленості щодо надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на контрольованій ними території. Повідомляючи про засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, Оліфер зазначила, що в ній продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб і готують усе необхідне для подальшого звільнення людей. "Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передання останків загиблих", - додала вона.

Представник Росії у ТКГ Борис Гризлов після зустрічі в Мінську назвав "позитивним прецедентом" участь обох сторін у підготовці до відновлення мосту в Станиці Луганській.

Нагадаємо, домовленість про безстрокове припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00.01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні ТКГ.