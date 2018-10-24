 Спецпосланець ЄС для Криму та Донбасу: обличчя ЄС чи зайвий дублер | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.10.2018

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Європа

Спецпосланець ЄС для Криму та Донбасу: обличчя ЄС чи зайвий дублер

Ініціатива призначити спецпосланця ЄС щодо Криму та Донбасу постала з бажання євродепутатів "зробити більше" для України. Цю ідею вже підтримав Європарламент. DW з'ясувала, що необхідно, аби ідея спрацювала.

Спецпосланець ЄС для Криму та Донбасу

Для врегулювання конфлікту на Донбасі створено відразу кілька міжнародних форматів. Це, зокрема, мінський процес, "нормандська четвірка". Після призначення Курта Волкера спецпредставником США з переговорів щодо України також відбуваються переговори між ним і помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Водночас низку політиків у ЄС непокоїть, що Брюссель не залучений безпосередньо до вирішення як конфлікту на Донбасі, так і проблеми анексованого Криму.

Позиція цілого Європарламенту

Саме тому вже деякий час низка євродепутатів говорять про ініціативу призначення спеціального представника чи посланця ЄС щодо Криму та Донбасу. Нині ж цю думку поділяє цілий Європарламент. В ухваленій на пленарному засіданні 25 жовтня резолюції щодо ситуації в Азовському морі міститься заклик до верховної представниці ЄС із зовнішньої політики Федеріки Могеріні: "було би дуже корисним призначити спеціального посланця ЄС щодо Криму та Донбасу, чия відповідальність поширювалася б і на Азовське море".

У ЄС є як спецпредставники, так і спецпосланці. Різниця в тому, що перших призначає Рада ЄС, тому вони перебувають під контролем міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Натомість посланців може призначати одноосібно хтось із керівництва Європейського Союзу. Тобто Могеріні не потрібна була би формальна згода урядів країн ЄС, і посланець перебував би у її підпорядкуванні.

Між "нормандською четвіркою" і Волкером

В Україні ухвалення Європарламентом резолюції привітали. "Ми вже порушували перед Євросоюзом питання щодо призначення такого спецпредставника і готові до предметного обговорення цієї ініціативи", - заявив DW представник України при ЄС Микола Точицький. На його думку, резолюція може пришвидшити це обговорення.

Натомість у відомстві Могеріні дуже обережні та намагаються не коментувати напряму цю тему. "ЄС цілковито відданий підтримці зусиль у Мінську та "нормандської четвірки". Численні актори ЄС уже активно залучені до питань, пов'язаних з Україною", - відповів речник ЄС на запитання DW, чи було би призначення спецпосланця щодо Криму та Донбасу "дуже корисним".

Найбільше застережень викликає питання про те, як вписати нову посаду в уже наявні формати. "Це звучить як хороша ідея, але проблема в тому, як це пасуватиме до нинішніх процесів мирного врегулювання", - каже DW експертка зі Східної Європи брюссельського аналітичного центру EPC Аманда Пол. Якщо цю особу не приймуть інші учасники процесу, то це лише заплутає і без того непросту ситуацію. По-перше, йдеться про Німеччину та Францію, які входять до "нормандської четвірки". По-друге, йдеться і про РФ, яка єдина є учасницею всіх трьох форматів: і мінського, і нормадського, і переговорів Волкера з Сурковим. "Я не бачу причин, чому б Росія хотіла змінити нинішній формат", - зазначає Пол.

Керченський міст

Ситуація в Азовському морі (на фото - Керченський міст) мала би належати до сфери компетенції спецпосланця ЄС, вважають у Європарламенті

Зробити більше

Одна з прихильниць ідеї про призначення спецпосланця - євродепутатка від фракції Зелених Ребекка Гармс (Rebecca Harms). "Нам, у Брюсселі, не дає спокою думка, що ми повинні робити більше. Ми зобов'язані все робити для того, аби спершу настало припинення вогню. І ми повинні більше робити для гідного життя людей на Сході України", - наполягає вона.

Для Гармс не має значення, як називатиметься посада - представник, посланець чи якось інакше. "Мені важливо, щоб ЄС доклав ще більших зусиль у плані гуманітарної допомоги та покращення життєвих та екологічних умов", - пояснює євродепутатка з Німеччини в інтерв'ю DW. При цьому, на думку Гармс, не варто поєднувати Донбас і Крим в одній посаді, адже вихідні умови та ситуація там і там відрізняються.

Привертати увагу громадськостіта політиків ЄС

Даріуш Росаті, який очолює делегацію Європарламенту в Комітеті асоціації з Україною, також вказує на різницю в ситуації. Але, на його переконання, одного посланця вистачить. Для Росаті головне, що це має бути дипломат високого рівня. "Бо якщо нема посланця високого рівня, який був би обличчям ЄС, тоді ці питання не мають достатньої видимості для європейської громадськості", - пояснив депутат. За його словами, у сфері повноважень Могеріні - весь світ, єврокомісар Йоганнес Ган (Johannes Hahn) опікується питаннями розширення та політики сусідства, а посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі не має достатньої ваги. Натомість спецпосланець, на думку Росаті, мав би і достатню вагу, аби привертати увагу громадськості в ЄС до того, що на Донбасі та в Криму "відбувається щось дуже погане", і більше шансів "бути почутим" тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі.

DW.COM

У Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Азовському морі. Під час них критикували Росію за порушення міжнародного права, заохочували Україну шукати справедливості в судах і застерігали від мілітаризації. (24.10.2018)

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС на засіданні у Страсбурзі закликав Євросоюз призначити спецпосланця щодо Донбасу та Криму, а також запровадити нові санкції щодо Росії. (19.04.2018)

На відміну від Донбасу, для вирішення проблеми Криму немає жодного формату. Тому, говорить Росаті, до повноважень спецпосланця мав би входити як моніторинг за порушенням прав людини з боку "російських окупаційних сил", так і пошук "платформи, як повернути питання Криму до переговорів, адже ніхто не прийняв анексію".

Лише за наявності чіткого мандату

Представник України при Євросоюзі Точицький наголошує, що діяльність спецпредставника не мала би дублювати функції наявних структур ЄС. "Інститут спецпредставника мав би бути запроваджений не заради самого інституту, а заради вирішення складних проблемних питань, які зазвичай окреслюються у відповідному мандаті", - зазначає посол.

Як Точицький, так і Пол говорять, що створювати нову посаду є сенс лише тоді, коли вона матиме додану вартість. "Я не проти призначення спецпосланця, але для цього повинен бути дуже чіткий мандат. Виглядає так, що поки цього немає", - зауважує експертка EPC. Водночас Точицький вказує на те, що швидким цей процес ніколи не був, наприклад, на призначення спецпредставника ЄС щодо Південного Кавказу та кризи в Грузії знадобилося шість років.

У 2017 році цей представник потрапив у епіцентр скандалу. Посол Герберт Зальбер (Herbert Salber) став об'єктом критики з боку різних грузинських політсил за його висловлювання під час візиту до Південної Осетії - їх сприйняли як легітимацію самопроголошеної влади в цьому регіоні Грузії. Незабаром Зальбер залишив цю посаду.

Саме тому Пол і застерігає, що, крім чіткого мандату, необхідно визначити і те, з ким спецпосланець зможе проводити переговори: "Я не можу собі уявити, що влада у Києві дуже радітиме, якщо ЄС напряму матиме справи з нинішньою "владою" в Криму. Це дуже делікатна лінія та тонка межа".

  • Приміщення з видом

    Рани конфлікту на Донбасі

    Приміщення з видом

    Поблизу Маріуполя український військовий стежить за позиціями сепаратистів крізь пролом від артилерійського снаряду. Позиції підрозділу розташовані у колишній будівлі санаторію, який опинився на лінії зіткнення і був ущент зруйнований. Попри офіційний режим припинення вогню, обстріли трапляються щодня.

  • Втрачений рай

    Рани конфлікту на Донбасі

    Втрачений рай

    Військовослужбовець патрулює територію зруйнованого дощенту села Широкиного - передмістя Маріуполя. Курортне село на узбережжі Азовського моря найбільших руйнувань зазнало у серпні. До війни у ньому щоліта відпочивали тисячі туристів. Нині тут - передові позиції українських військ. За 600 метрів узбережжям знаходяться позиції бойовиків.

  • В окопах

    Рани конфлікту на Донбасі

    В окопах

    Окопи неподалік від Маріуполя нагадують радше картини Першої світової війни. Безугавні обстріли та снайперський вогонь на цій ділянці фронту тримають військовослужбовців у постійній бойовій готовності, поки вони посилюють свої позиції для тривалого конфлікту. Земляні окопи та особливо підсилені деревом бліндажі - це не лише укріплення, а й помешкання для військовослужбовців на час війни.

  • На фронті

    Рани конфлікту на Донбасі

    На фронті

    Ця позиція на Донецькому фронті знаходиться лише за 500 метрів від позиції проросійських сепаратистів. Під час мобілізації до українського війська призвали тисячі громадян. Чисельність Збройних сил зросла з 130 тисяч до 280 тисяч осіб. Тепер мобілізовані з різних прошарків суспільства несуть службу на 200-кілометровому фронті, що простягнувся степами і впирається в узбережжя Азовського моря.

  • З телебачення - в окопи

    Рани конфлікту на Донбасі

    З телебачення - в окопи

    31-річна акторка Алла нині співпрацює з одним з волонтерських загонів. Волонтери допомагають мирному населенню, яке досі проживає у зоні конфлікту, а також забезпечують військових медикаментами й необхідними речами. Жінок мобілізація не торкнулася, тож вони на війні добровільно. "Мій друг був офіцером і сказав мені, що я маю послужити своїй країні під час війни. Я погодилася", - каже Алла.

  • Перерва від війни

    Рани конфлікту на Донбасі

    Перерва від війни

    З протитанковим гранатометом РПГ біля ліжка Алла читає Facebook після дня на лінії фронту та душу з води у пляшках. Алла проживає поряд із 20 військовослужбовцями-чоловіками у приміщенні санаторію. Товариші спорудили для неї імпровізовану особисту кімнату, яку обгородили книжковими шафами та душовими фіранками. "Вони хороші хлопці, мої друзі. Я їм довіряю", - каже Алла.

  • Міжнародна підтримка

    Рани конфлікту на Донбасі

    Міжнародна підтримка

    Лікарі-волонтери з Канади проводять операції поранених військових у Київському військовому госпіталі. З Канади прибула група із 40 фахівців для проведення складних операцій, які не під силу їхнім українським колегам. Громадяни Канади та інших країн з чисельною українською діаспорою відіграли вирішальну роль у фінансовому й технічному забезпеченні, якого Україні бракувало в умовах війни.

  • Шрами війни

    Рани конфлікту на Донбасі

    Шрами війни

    28-річний киянин Андрій отримав поранення від вибуху міни на Донеччині. Його мають прооперувати хірурги з Канади, аби зменшити площу шрамів та видалити шрапнель з обличчя. Осколки настільки великі, що на щоках та лобі можуть триматися магнітики. До війни Андрій мав бізнес у сфері комунікаційних технологій. Перш ніж повернутися до роботи, він має відбути річний термін служби в армії.

  • Домашній фронт

    Рани конфлікту на Донбасі

    Домашній фронт

    Катя у своїй київській квартирі, де вона живе із двома доньками, дворічною Дашею та дев'ятирічною Анною. Її чоловіка мобілізували - він служить біля Маріуполя. "Мені тут просто жахливо без нього, - каже Катя. - Мені не потрібен великий будинок чи багато грошей, а лише щоб тут був мій чоловік та ростив своїх доньок".

  • Дім далеко від дому

    Рани конфлікту на Донбасі

    Дім далеко від дому

    Чоловік Каті - 29-річний Максим - сидить на своєму ліжку в дерев'яному бліндажі поблизу Маріуполя. Вже три останніх місяці це - його дім. До мобілізації він займався імпортом одягу з Німеччини, який реалізовував у трьох власних магазинах одягу. Нині вони простоюють зачинені, адже немає кому керувати бізнесом. Після служби в армії йому доведеться переобладнати магазини та поновити контракти.

  • Примарний мир

    Рани конфлікту на Донбасі

    Примарний мир

    Український військовослужбовець на КПП неподалік від Донецька. Попри режим припинення вогню, перемир'я щодня порушується обстрілами та снайперським вогнем. Така окопна позиційна війна на виснаження з вогнем без розбору змусила населення Донбасу залишити свої домівки або ж зробила його життя нестерпним. Стан псевдовійни паралізував регіон економічно та політично.

    Автор: Крістофер Бобин, Євген Тейзе, Валерій Сааков


DW.COM

Рани конфлікту на Донбасі

Попри офіційне припинення вогню, Донбас і далі перебуває у стані прихованої війни, паралізований економічно і політично. Репортаж фотографа Крістофера Бобина з лінії зіткнення. (06.11.2015)  

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