 Спалах коронавірусу може призвести до дефіциту ліків у ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Новини

Спалах коронавірусу може призвести до дефіциту ліків у ЄС

Німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан закликав Єврокомісію проаналізувати ситуацію та запропонувати заходи, котрі могли би сприяти вирішенню цієї проблеми.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) попередив, що спалах коронавірусу COVID-19 у Китаї може призвести до дефіциту ліків у Європі, оскільки саме в КНР виробляється чимало хімічних речовин для фармацевтичної промисловості.

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Після дводенного зібрання близько 400 науковців у Женеві ВООЗ заявила про намір пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу. (12.02.2020)

Український прем'єр Олексій Гончарук заявив, що затримка евакуації українців з провінції Хубей у Китаї через коронавірус пов'язана з мінімізацією ризиків. За його словами, це питання мають вирішити упродовж кількох днів. (12.02.2020)

"Досить багато активних інгредієнтів для ліків, що виробляються в Європі, надходять з Китаю, зокрема й з провінції Хубей (епіцентр поширення коронавірусу. - Ред.)", - сказав міністр у четвер, 13 лютого, перед зустріччю міністрів охорони здоров'я країн-членів ЄС у Брюсселі. Призупинення виробництва в Китаї може через якийсь час мати вплив на Європу, зауважив Шпан, адже доставка з КНР до ЄС контейнерів з потрібними для фармпромисловості речовинами може тривати до чотирьох тижнів.

Шпан закликав Єврокомісію проаналізувати ситуацію та запропонувати заходи, котрі могли би сприяти вирішенню цієї проблеми. Міністр також виступив за кращу координацію процедур виявлення заражених на коронавірус у ЄС.

Нагадаємо, що загальне число померлих від коронавірусу тільки на материковій території Китаю складає 1350 осіб. 1310 з них проживали в провінції Хубей. Загальна кількість підтверджених діагнозів у цій провінції, яка є епіцентром поширення коронавірусу, становить 48 208 випадків.

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Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

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