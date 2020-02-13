Спалах коронавірусу може призвести до дефіциту ліків у ЄС

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) попередив, що спалах коронавірусу COVID-19 у Китаї може призвести до дефіциту ліків у Європі, оскільки саме в КНР виробляється чимало хімічних речовин для фармацевтичної промисловості.

"Досить багато активних інгредієнтів для ліків, що виробляються в Європі, надходять з Китаю, зокрема й з провінції Хубей (епіцентр поширення коронавірусу. - Ред.)", - сказав міністр у четвер, 13 лютого, перед зустріччю міністрів охорони здоров'я країн-членів ЄС у Брюсселі. Призупинення виробництва в Китаї може через якийсь час мати вплив на Європу, зауважив Шпан, адже доставка з КНР до ЄС контейнерів з потрібними для фармпромисловості речовинами може тривати до чотирьох тижнів.

Шпан закликав Єврокомісію проаналізувати ситуацію та запропонувати заходи, котрі могли би сприяти вирішенню цієї проблеми. Міністр також виступив за кращу координацію процедур виявлення заражених на коронавірус у ЄС.

Нагадаємо, що загальне число померлих від коронавірусу тільки на материковій території Китаю складає 1350 осіб. 1310 з них проживали в провінції Хубей. Загальна кількість підтверджених діагнозів у цій провінції, яка є епіцентром поширення коронавірусу, становить 48 208 випадків.