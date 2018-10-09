СОТ: Торговельна війна між США та КНР вдарить по глобальній торгівлі

Повномасштабна торговельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм може призвести до зменшення обсягу глобальної торгівлі на 17,5 відсотка. Такий прогноз оприлюднила в середу, 10 жовтня, Світова організація торгівлі (СОТ), передає агенція новин dpa.

Генеральний директор СОТ Роберту Азеведу застеріг, своєю чергою, що торговельне протистояння між двома найпотужнішими економіками світу може спричинити глобальний економічний спад на 1,9 відсотка. Про це Азеведу заявив, виступаючи в кулуарах щорічної конференції Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку, що проводиться на індонезійському острові Балі в курорті Нуса-Дуа.

Всі програють

Крім того, зроблені аналітиками МВФ розрахунки засвідчують, що як Китай, так і США вже потерпають від торговельної суперечки. Оголошені раніше ввізні мита на товари загальною сумою 360 мільярдів доларів, а також на автомобілі та автозапчастини призведуть до спаду економіки США на 0,9 відсотка, а Китаю - на 0,6 відсотка, прогнозують у МВФ.

Азеведу також зазначив, що торговельна війна між КНР та США ще не стала повномасштабною. "Я не бачу, що ми досягли цієї позначки", - визнав він. Утім, глава СОТ також зауважив, що не помітив жодних ознак конструктивних переговорів між двома сторонами.

Щодо вимог президента США Дональда Трампа реформувати СОТ, Азеводу запевнив, що відкритий до дискусії. "Це відбудеться в будь-якому разі", - сказав Азеводу. Він також закликав всі помірковані сили в СОТ зберегти нинішню систему світової торгівлі.

До цього заклику приєдналися також директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард, президент Світового банку Джим Йон Кім та генсек Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Хосе Анхель Гурріа Тревіньо.

Нагадаємо, внаслідок поетапного розширення переліку імпортованих з Китаю товарів, що підпадають під дію американських мит, на сьогоднішній день США обкладають митом фактично половину імпорту з КНР.

Китай відповідає дзеркальними заходами, але можливості Пекіна щодо дзеркальних заходів у відповідь на дії Вашингтона досить обмежені, адже КНР імпортує щороку зі Сполучених Штатів товарів на суму близько 130 мільярдів доларів. Натомість США ввозять з КНР товарів на суму понад 500 мільярдів доларів.