СОТ дозволила США накласти мита на товари з ЄС через субсидії для Airbus

Світова організація торгівлі (СОТ) у середу, 2 жовтня, дозволила Сполученим Штатам Америки щорічно накладати штрафні мита на товари на 7,5 мільярда доларів з Євросоюзу через незаконні субсидії, які від ЄС отримав європейський авіаційний гігант Airbus.

У рішенні СОТ зазначається, що США можуть звернутися до цієї організації з проханням на отримання дозволу щодо вжиття контрзаходів щодо Європейського Союзу та окремих країн-членів ЄС на суму, що не перевищує загалом 7 496 623 мільйонів доларів США щорічно. Ці контрзаходи, зокрема, можуть бути у формі припинення тарифних поступок та пов'язаних з цим зобов'язань. Сума контрзаходів на 7,5 мільярда доларів стала найбільшою, яку коли-небудь ухвалювала СОТ під час торговельних суперечок, зазначає агенція dpa.

У Європейському Союзі заявили, що вдадуться до дзеркальних заходів, якщо США накладуть штрафні мита на європейські товари. Раніше США вже заявляли, що планують підвищити тарифи на літаки та продовольчі товари з Європи, зокрема на сир, вино, оливкове масло, апельсини та морські продукти. Уповноважений США з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер у квітні заявляв, що європейські державні субсидії для Airbus спричиняють США шкоду на суму в 11 мільярдів доларів щорічно.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, - для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. Наприкінці березня Світова організація торгівлі ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань. Як пояснили у Єврокомісії, субсидії дозволяли американському авіабудівнику продавати свої літаки дешевше, що завдавало шкоди європейському концерну Airbus. У концерні Airbus тоді також привітали рішення СОТ.