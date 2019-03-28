 СОТ дозволила США накласти мита на товари з ЄС через субсидії для Airbus | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Новини

СОТ дозволила США накласти мита на товари з ЄС через субсидії для Airbus

Світова організація торгівлі дозволила США накладати щорічно штрафні мита на товари з Євросоюзу на 7,5 мільярда доларів через субсидії, які отримував авіаконцерн Airbus.

Презентація літаків виробництва компанії Airbus у Парижі (архівне фото)

Презентація літаків виробництва компанії Airbus у Парижі (архівне фото)

Світова організація торгівлі (СОТ) у середу, 2 жовтня, дозволила Сполученим Штатам Америки щорічно накладати штрафні мита на товари на 7,5 мільярда доларів з Євросоюзу через незаконні субсидії, які від ЄС отримав європейський авіаційний гігант Airbus.

DW.COM

Субсидії Євросоюзу для Airbus негативно вплинули на США, тому Вашингтон запровадить штрафні тарифи на європейські товари на загальну суму 11 мільярдів доларів, заявив американський президент Дональд Трамп. (09.04.2019)

У попередньому списку для застосування обмежувальних заходів через субсидування європейського авіавиробника Airbus - сир, вино та оливкове масло, вироблені у Євросоюзі. (09.04.2019)

СОТ вирішила, що Boeing отримував незаконні субсидії від уряду США. У ЄС та Airbus вважають це рішення своєю перемогою. (28.03.2019)

У рішенні СОТ зазначається, що США можуть звернутися до цієї організації з проханням на отримання дозволу щодо вжиття контрзаходів щодо Європейського Союзу та окремих країн-членів ЄС на суму, що не перевищує загалом 7 496 623 мільйонів доларів США щорічно. Ці контрзаходи, зокрема, можуть бути у формі припинення тарифних поступок та пов'язаних з цим зобов'язань. Сума контрзаходів на 7,5 мільярда доларів стала найбільшою, яку коли-небудь ухвалювала СОТ під час торговельних суперечок, зазначає агенція dpa.

У Європейському Союзі заявили, що вдадуться до дзеркальних заходів, якщо США накладуть штрафні мита на європейські товари. Раніше США вже заявляли, що планують підвищити тарифи на літаки та продовольчі товари з Європи, зокрема на сир, вино, оливкове масло, апельсини та морські продукти. Уповноважений США з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер у квітні заявляв, що європейські державні субсидії для Airbus спричиняють США шкоду на суму в 11 мільярдів доларів щорічно.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, - для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. Наприкінці березня Світова організація торгівлі ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань. Як пояснили у Єврокомісії, субсидії дозволяли американському авіабудівнику продавати свої літаки дешевше, що завдавало шкоди європейському концерну Airbus. У концерні Airbus тоді також привітали рішення СОТ.

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