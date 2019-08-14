Сотні пожежників борються з вогнем у Греції

Сотні грецьких пожежників у суботу, 22 травня, продовжують боротьбу з лісовою пожежею біля Афін. Напередодні їм вдалося взяти під контроль найбільший осередок пожежі, проте чимало вогнищ залишаються активними, повідомляє агентство AFP.

Пожежа спалахнула ввечері 19 травня у горах Еранія приблизно за 90 кілометрів на захід від Афін. Вогонь стрімко поширювався, тож майже 20 селищ довелося евакуювати, чимало будинків було пошкоджено.

Читайте також: Уряд Греції таки дозволив в'їзд туристам з України

Попри зусилля 270 пожежників, які мають у своєму розпорядженні 16 літаків, до суботи вигоріло 55 квадратних кілометрів соснових лісів, виноградників та оливкових садів. Грецькі пожежники говорять про найбільшу пожежу останніх 20-30 років, яка, до того ж, спалахнула незвично рано, ще навесні. Експерт Евтіміос Леккас з Університету Афін охарактеризував пожежу як "екологічну катастрофу".

Через посху, сильні вітри та температуру понад 30 градусів у Греції щоліта сплахують лісові пожежі. Три роки тому в містечку Маті біля Афін через пожежу загинули 102 людини.

Дивитись відео 25:55 Поділитись Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? "Європа у фокусі" (18.05.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3cNUm Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? "Європа у фокусі" (18.05.2020)