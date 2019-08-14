 Сотні пожежників борються з вогнем у Греції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сотні пожежників борються з вогнем у Греції

У Греції на захід від Афін триває боротьба з лісовою пожежею, яку називають найбільшою за останні 20-30 років.

Лісова пожежа в Греції

Лісова пожежа в Греції

Сотні грецьких пожежників у суботу, 22 травня, продовжують боротьбу з лісовою пожежею біля Афін. Напередодні їм вдалося взяти під контроль найбільший осередок пожежі, проте чимало вогнищ залишаються активними, повідомляє агентство AFP.

Пожежа спалахнула ввечері 19 травня у горах Еранія приблизно за 90 кілометрів на захід від Афін. Вогонь стрімко поширювався, тож майже 20 селищ довелося евакуювати, чимало будинків було пошкоджено.

Читайте також: Уряд Греції таки дозволив в'їзд туристам з України

Попри зусилля 270 пожежників, які мають у своєму розпорядженні 16 літаків, до суботи вигоріло 55 квадратних кілометрів соснових лісів, виноградників та оливкових садів. Грецькі пожежники говорять про найбільшу пожежу останніх 20-30 років, яка, до того ж, спалахнула незвично рано, ще навесні. Експерт Евтіміос Леккас з Університету Афін охарактеризував пожежу як "екологічну катастрофу".

Через посху, сильні вітри та температуру понад 30 градусів у Греції щоліта сплахують лісові пожежі. Три роки тому в містечку Маті біля Афін через пожежу загинули 102 людини.

Дивитись відео 25:55

Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? "Європа у фокусі" (18.05.2020)

  • Вогонь вийшов з-під контролю

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Вогонь вийшов з-під контролю

    На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.

  • Зусилля пожежних служб

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Зусилля вогнеборців

    Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.

  • Пожежні роботи у районі Макрімалліс

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Заклик до ЄС

    На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.

  • Масова евакуація

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Масова евакуація

    На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.

  • Небо палає

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Небо палає

    На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.

  • Випалено, сплюндровано

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Випалено, сплюндровано

    Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.

  • Наслідки пожеж

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Наслідки пожеж

    Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Близько пів мільйона людей в Орегоні евакуювали через лісові пожежі

Близько пів мільйона людей в Орегоні були вимушені евакуюватися через лісові пожежі, що спалахнули в Каліфорнії і перекинулися на інші штати США.  

На схилах Кіліманджаро не можуть загасити лісові пожежі

На схилах найвищої гори Африки кілька днів поспіль вирують сильні лісові пожежі. Дотеперішні спроби загасити їх поки що успіхом не увінчалися.  

Також за темою

Griechenland | Waldbrand

Греція бореться з лісовими пожежами 14.08.2019

Стовпи диму уже кілька днів піднімаються над лісами Греції. Найгірша ситуація на острові Евбея в Егейському морі.

Griechenland | Waldbrand

Небо палає. Як Греція бореться з лісовими пожежами (фоторепортаж) 14.08.2019

Стовпи диму уже кілька днів піднімаються над лісами Греції. Найгірша ситуація на острові Евбея в Егейському морі.

Реклама

Докладно

Діти граються поруч із батьками, Івано-Франківськ

Гендерні стереотипи і помилки у вихованні дітей: мама винна?

За помилки у вихованні дітей українські суди здебільшого карають матерів. Через стереотипи роль тата часто нівелюють.  

Головний офіс Укрпошти в Києві

Чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти"

Оголошена "Укрпоштою" купівля банку зможе розширити доступ до банківських послуг для мільйонів. Але є й ризики.  