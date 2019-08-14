Сотні пожежників борються з вогнем у Греції

Сотні грецьких пожежників у суботу, 22 травня, продовжують боротьбу з лісовою пожежею біля Афін. Напередодні їм вдалося взяти під контроль найбільший осередок пожежі, проте чимало вогнищ залишаються активними, повідомляє агентство AFP.
Пожежа спалахнула ввечері 19 травня у горах Еранія приблизно за 90 кілометрів на захід від Афін. Вогонь стрімко поширювався, тож майже 20 селищ довелося евакуювати, чимало будинків було пошкоджено.
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Попри зусилля 270 пожежників, які мають у своєму розпорядженні 16 літаків, до суботи вигоріло 55 квадратних кілометрів соснових лісів, виноградників та оливкових садів. Грецькі пожежники говорять про найбільшу пожежу останніх 20-30 років, яка, до того ж, спалахнула незвично рано, ще навесні. Експерт Евтіміос Леккас з Університету Афін охарактеризував пожежу як "екологічну катастрофу".
Через посху, сильні вітри та температуру понад 30 градусів у Греції щоліта сплахують лісові пожежі. Три роки тому в містечку Маті біля Афін через пожежу загинули 102 людини.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Вогонь вийшов з-під контролю
На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Зусилля вогнеборців
Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Заклик до ЄС
На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Масова евакуація
На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Небо палає
На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Випалено, сплюндровано
Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Наслідки пожеж
Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.
Автор: Інес Айзеле