На схилах Кіліманджаро не можуть загасити лісові пожежі

Частина найвищої гори на Африканському континенті - Кіліманджаро - вже кілька днів поспіль охоплена полум'ям. Про це в середу, 14 жовтня, повідомила адміністрація національного парку Танзанії "Танапа". За даними адміністрації парку, на боротьбу з вогнем кинуто близько 500 волонтерів, котрі підручними засобами намагаються загасити осередки займання й не дати вогню поширитися далі, передає інформагенція dpa.

Пожежі на Кіліманджаро - супутниковий знімок

Полумям винищено вже понад 28 квадратних кілометрів верескового чагарнику, наголосили в адміністрації парку. У повідомленні зазначається, що в багатьох місцях полум'я вдалося загасити, однак боротися з вогнем вкрай складно у важкодоступних місцях, де він практично безперешкодно поширюється далі.

Тим часом з'явилася перша надія на дощ після того, як було зафіксовано короткочасні опади в одному із сіл поблизу підніжжя гори.

За даними адміністрації парку, пожежа спалахнула на висоті майже 3000 метрів. Причини займання досі невідомі.

Кіліманджаро заввишки 5895 метрів - найвища гора Африки, а також символ Танзанії.