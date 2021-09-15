Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео)

Картопляне пюре з буряковим соком або рис із приправами. На вибір - запечена риба чи курячі нагетси. А ще - салати та домашній кетчуп. Такий шкільний обід - в білоцерківському ліцеї. Цей заклад є взірцем реформи шкільного харчування. Утім, поки одні школи вже демонструють успіхи, в інших реформа лише запускається. Чому так?