Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео)

Усі школи України повинні з 1 вересня переходити на оновлені меню. Сирна запіканка з фруктами, чахохбілі з куркою, шпундра, нагетси... DW побувала в школах і перевірила, як впроваджується реформа шкільного харчування.
Картопляне пюре з буряковим соком або рис із приправами. На вибір - запечена риба чи курячі нагетси. А ще - салати та домашній кетчуп. Такий шкільний обід - в білоцерківському ліцеї. Цей заклад є взірцем реформи шкільного харчування. Утім, поки одні школи вже демонструють успіхи, в інших реформа лише запускається. Чому так?
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