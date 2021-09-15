 Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео)

Усі школи України повинні з 1 вересня переходити на оновлені меню. Сирна запіканка з фруктами, чахохбілі з куркою, шпундра, нагетси... DW побувала в школах і перевірила, як впроваджується реформа шкільного харчування.

Ukraine, Kiev - Schulstart

За реформою початкової школи в Україні - реформа шкільного харчування

Картопляне пюре з буряковим соком або рис із приправами. На вибір - запечена риба чи курячі нагетси. А ще - салати та домашній кетчуп. Такий шкільний обід - в білоцерківському ліцеї. Цей заклад є взірцем реформи шкільного харчування. Утім, поки одні школи вже демонструють успіхи, в інших реформа лише запускається. Чому так? 

DW.COM

Євген Клопотенко: "Я б обклеїв усе посольство борщем" (відео)

Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW.   

Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео)

У одного села на Житомирщині та одного на Київщині є впливові помічники - підприємець Михайло Весельський та банкір Роман Іваненко. Наскільки живуча модель розвитку громади без політичного мандату?  

Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео)

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, стверджує UNICEF. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.  

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Як добре українська школа готує дітей порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.  

Також за темою

Сосиски і здорове харчування в школі: чи обідають насправді за рецептами Євгена Клопотенка (15.09.2021) 15.09.2021

Ініціатива шеф-кухаря Євгена Клопотенка щодо шкільного харчування в дії: усі школи України повинні з 1 вересня переходити на оновлені меню. Сирна запіканка з фруктами, чахохбілі з куркою, шпундра, нагетси. Та насправді далеко не всі навчальні заклади України змінили своє меню. DW побувала в школах і перевірила, як впроваджується реформа шкільного харчування.

Реклама

Докладно

Жителі ФРН без німецького громадянства не можуть брати участь у виборах

За кого голосують громадяни ФРН з міграційним корінням

Багато вихідців з України, які постійно мешкають у ФРН, не зможуть взяти участь у виборах до Бундестагу.  

Ukraine Eisenbahn

Як німці покращуватимуть сервіс на "Укрзалізниці" (відео)

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. Яким чином?  