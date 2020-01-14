Соратник Джуліані розповів про тиск адміністрації Трампа на Зеленського

Адміністрація президента США Дональда Трампа від самого початку обрання Володимира Зеленського на пост президента України намагалася тиснути на нього. Про це ввечері середи, 15 січня, розповів американський бізнесмен українського походження Лев Парнас - соратник особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

У інтерв'ю телеканалу MSNBC Парнас зазначив, що ще у травні 2019 року адміністрація США висунула Зеленському ультиматум щодо необхідності проведення розслідування проти Хантера Байдена в обмін на надання Україні допомоги з боку США.

Серед погроз у бік Зеленського було й те, що жоден з американських високопосадовців не прибуде на церемонію його інавгурації в разі відсутності розслідування щодо Байдена, наголосив Парнас.

За вказівкою Джуліані

Також, за словами Парнаса, всі його перемовини з командою Зеленського проводилася за вказівкою Джуліані. Щодо Трампа, то останній "достеменно знав про те, що відбувається", запевнив Парнас, якого цитує агенція новин AP. "Йому було відомо про всі мої кроки. Без згоди Руді Джуліані або президента я б нічого не чинив", - заявив бізнесмен.

Крім того, соратник Джуліані запевняє, що чув, як сам Джуліані та його колега Вікторія Тенсінг повідомляли міністру юстиції США Вільяму Барру про свої зусилля щодо тиску на українське керівництво з метою змусити Київ розпочати розслідування проти Хантера Байдена.

Джуліані розчарований

Водночас сам Джуліані сказав, що йому "сумно" через такі заяви свого соратника. "Я гадав, що він - людина честі. Я помилявся", - написав Джуліані у відповідь на письмовий запит репортера AP.

Тоді як речник міністра юстиції США назвав заяви Парнаса "на 100 відсотків фальшивими".

Заява соратника Джуліані пролунала наступного дня після того, як Палата представників схвалила передачу документів у Сенат у рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Ідеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента видається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.