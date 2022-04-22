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Сміття

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сміття".

Під сміттям розуміють у тому числі відходи, які виникли внаслідок виробництва чогось або після побутового використання продукції і є непридатними для подальшого використання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Щоденник війни. Вічне повернення

Щоденник війни. Вічне повернення 22.04.2022

"Повернення до нормальності - це природне бажання, запорука життя. Розчистили вулицю, вивезли сміття, відновили автобусний маршрут, відкрили пекарню - все це крихітна, але радість", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - Європа у фокусі (відео)

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео) 01.02.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.

В Україні встановили мінімальну ціну на пластикові пакети

В Україні встановили мінімальну ціну на пластикові пакети 01.02.2022

З 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети для пакування та транспортування товарів становитимуть від двох до трьох гривень.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022) 31.01.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених. Німеччина: 64-річна королева авіації.

Вічні батареї з радіоактивного сміття (18.01.2022)

"Вічні" батареї з радіоактивного сміття (18.01.2022) 18.01.2022

Батарейка, яку можна використовувати 28 000 років? Це справжня революція в енергозабезпеченні! Є лише одне "але": "вічні" батареї виготовляють із ядерних відходів. Тож краще не заглядати всередину...
Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - Європа у фокусі (відео)

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.

Що роблять зі старими вітровими турбінами (13.01.2022) 13.01.2022

Старі вітрові турбіни можна спалити як сміття. Але кращий спосіб - переробити їх на мости, меблі та інші корисні речі.
Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео)

Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео) 11.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само?

Переробка пляшок: чого можна повчитися в німців (07.01.2022) 07.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само? #PlanetA
Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео) 06.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

Врятувати харчі від смітника і нагодувати малозабезпечених: як працює "Тарілка" у Львові? (29.12.2021) 29.12.2021

Врятувати продукти від смітника, нагодовувати малозабезпечених і спонукати підприємців ставати соціально й екологічно відповідальнішими. Усе це успішно втілює в життя благодійна організація "Тарілка". Дивіться, як працює продовольчий банк у Львові.

Як у Львові кавовою гущею з ожеледицею борються (28.12.2021) 28.12.2021

У Львові вже рік як кавову гущу не викидають, а використовують для комунальних потреб. Окрім боротьби з ожеледицею, кавову гущу тепер почали використовувати і для компосту.
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