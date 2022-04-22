На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сміття".

Під сміттям розуміють у тому числі відходи, які виникли внаслідок виробництва чогось або після побутового використання продукції і є непридатними для подальшого використання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.