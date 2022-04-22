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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сміття".
Під сміттям розуміють у тому числі відходи, які виникли внаслідок виробництва чогось або після побутового використання продукції і є непридатними для подальшого використання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.
Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Врятувати продукти від смітника, нагодовувати малозабезпечених і спонукати підприємців ставати соціально й екологічно відповідальнішими. Усе це успішно втілює в життя благодійна організація "Тарілка". Дивіться, як працює продовольчий банк у Львові.