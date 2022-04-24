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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Словенія".
Словенія є парламентською республікою в Центральній Європі. Столиця – Любляна. Кількість населення Словенії становить близько двох мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.
Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони. Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні. Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу. Як зміна клімату впливає на кордон між Італією та Швейцарією.