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Словенія є парламентською республікою в Центральній Європі. Столиця – Любляна. Кількість населення Словенії становить близько двох мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.