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Словенія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Словенія".

Словенія є парламентською республікою в Центральній Європі. Столиця – Любляна. Кількість населення Словенії становить близько двох мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На виборах у Словенії перемагає опозиція - екзитполи

На виборах у Словенії перемагає опозиція - екзитполи 24.04.2022

За даними екзитполів, опозиційний Рух свободи здобуває перемогу на парламентських виборах у Словенії. Правляча партія прем'єра Янеза Янші на другому місці.
У Франції триває другий тур президентських виборів

У Франції триває другий тур президентських виборів 24.04.2022

За президентське крісло у другому турі перегонів у Франції змагаються чинний глава державт Еммануель Макрон та лідерка правопопулістів Марін Ле Пен. У Словенії в неділю проходять парламентські вибори.
В Іраку затримано німецьку журналістку

В Іраку затримано німецьку журналістку 24.04.2022

За даними dpa, у Сінджарі - центрі компактного проживання іракських єзидів - затримано репортерку з ФРН. Посольство Німеччини в Багдаді перебуває в контакті з іракською владою.
Словенія надасть Україні танки Т-72 в обмін на німецьку бронетехніку

Словенія надасть Україні танки Т-72 в обмін на німецьку бронетехніку 21.04.2022

У рамках домовленості між урядом Німеччини та низкою партнерів у Східній Європі Україна зможе отримати бронетехніку для посилення позицій української армії у битві за Донбас.

Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни

Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни 26.03.2022

Серед пропозицій, які спільно висунули Польща, Словенія та Чехія, відключення всіх російських банків від SWIFT, притулок для військових РФ, які відмовляються виконувати накази Кремля, та відмова у візах ЄС для росіян.
Коментар: Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною

Коментар: Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною 16.03.2022

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ, аби висловити солідарність з Україною. Це - свідчення мужності і має величезну символічну силу, вважає Бартош Дудек.
Словенія задекларувала підтримку європейської перспективи України

Словенія задекларувала підтримку європейської перспективи України 15.12.2021

Словенія стала вже сьомою європейською країною, яка підписала декларацію про підтримку прагнень України стати членом ЄС.
Словенія перебирає головування в Раді ЄС

Словенія перебирає головування в Раді ЄС 01.07.2021

Серед цілей головування Словенії в ЄС - зміцнення європейських цінностей та продовження процесу розширення ЄС на Західних Балканах.

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - Європа у фокусі (відео)

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (відео) 03.05.2021

Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.

Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у фантомному плані прем'єра Словенії

Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у "фантомному плані" прем'єра Словенії 22.04.2021

З 1 липня 2021 Словенія перебирає чергове головування у ЄС. Словенський прем'єр пропонує зміни кордони на Балканах з урахуванням етнічної картини. Як реагують на це - у матеріалі DW.
Історії зґвалтованих підлітків: скандал із жертвами інцесту у Франції - Європа у фокусі (відео)

Історії зґвалтованих підлітків: скандал із жертвами інцесту у Франції - "Європа у фокусі" (відео) 30.03.2021

Жертви інцесту порушують табу. Літні Олімпійські ігри за полярним колом. Перший малий електричний літак у Словенії. Середньовічне братство як гробарі пандемії.
Українки завоювали першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону

Українки завоювали першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону 20.02.2021

Жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзу у естафетній гонці на чемпіонаті світу у словенській Поклюці.

У Хорватії стався сильний землетрус, Словенія відключила АЕС

У Хорватії стався сильний землетрус, Словенія відключила АЕС 29.12.2020

Землетрус магнітудою 6,3 стався в районі міста Петринья, внаслідок чого в місті зруйновані деякі будівлі. Повідомляється, що підземні поштовхи відчувалися у Відні, Белграді та Сараєві.
Суперечка щодо бюджету ЄС: Словенія підтримала Угорщину і Польщу

Суперечка щодо бюджету ЄС: Словенія підтримала Угорщину і Польщу 18.11.2020

На думку прем'єра Словенії, спірне положення щодо "верховенства права" у питанні виділення коштів ЄС є інструментом тиску на деякі країни.

Тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - Європа у фокусі (відео)

Тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (відео) 31.08.2020

Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони. Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні. Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу.

Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (31.08.2020) 31.08.2020

Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони. Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні. Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу. Як зміна клімату впливає на кордон між Італією та Швейцарією.
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