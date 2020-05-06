Словенія оголосила про завершення епідемії COVID-19

Словенія оголосила про завершення на її території епідемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, а також відкрила свої кордони для громадян ЄС. Таке рішення уряд країни ухвалив увечері четвера, 14 травня, повідомляє агентство dpa.

Відтепер громадяни країн ЄС можуть в'їжджати до Словенії, і їм після цього не потрібно буде проходити обов'язковий двотижневий карантин. Утім, контроль на кордонах з Австрією, Італією та Угорщиною буде збережено, оскільки для негромадян ЄС, які хочуть потрапити до Словенії, вимога карантину зберігається.

Також у країні залишаються незмінними правила щодо дотримання соціальної дистанції та вимога носити маски у крамницях і громадському транспорті. Станом на 15 травня у Словенії коронавірусом Sars-CoV-2 заразилися 1464 особи, 103 хворих померли.

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"Маленький Шенген" у Балтії

У п'ятницю, 15 травня, спільні кордони для своїх громадян та постійних резидентів відкрили також Естонія, Латвія та Литва. Тепер їхнім жителям не треба обґрунтовувати мету поїздки та проходити карантин після перетину кордонів між країнами Балтії. Утім, для подорожніх, які прибувають до регіону із третіх країн, ця вимога зберігається.

"Балтійський простір подорожей - це нагода для підприємств знову відкритися, а для людей - це промінь надії, що життя повертається до свого нормального перебігу", - заявив міністр закордонних справ Литви Саулюс Скверняліс.

Нагадаємо, що Німеччина планує відкрити свої кордони 15 червня, проте кордон із Люксембургом стане прозорим уже 16 травня.