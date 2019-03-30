Словаччина: нова президентка як передвісник змін у Європі

Більш ніж через рік після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової Словаччина цієї суботи опинилася перед вибором, який матиме для країни довгострокове значення. І не лише для країни, але й для всього регіону Центрально-Східної Європи. У суботу, 30 березня, в країні відбувся другий тур президентських виборів.

Згідно з результатами підрахунку голосів, 45-річна соціально-ліберальна громадська активістка, адвокатка та новачок у політиці Зузана Чапутова суттєво випередила свого конкурента, здобувши підтримку понад 58 відсотків громадян. За Мароша Шефчовича, безпартійного єврокомісара, якого підтримує популістська правляча партія SMER, віддали голоси понад 41 відсоток словаків.

Хоч президент Словаччини і виконує переважно представницькі функції, багато словацьких політичних оглядачів, як, приміром, шеф-редактор щоденної газети Denník N Матуш Костольний, називають це голосування вибором між мафією та верховенством права.

Зміна настроїв у суспільстві

Загалом Словаччина - переважно консервативна країна, попри те, що в ній зараз править уряд на чолі з (на папері) соціально-демократичною партією SMER. Фактично ж ця партія відстоює переважно право-національні та правопопулістські позиції. Те, що переможницею президентських перегонів тепер як навмисно є розлучена жінка, яка політично дотримується ліберальних поглядів та виступає за рішучу ліву соціальну політику, демонструє, наскільки сильно змінюються настрої в країні. При цьому це може лише здаватися, що вона є винятком на тлі підйому популістів у всьому регіоні. Насправді соцопитування у всіх країнах Центрально-Східної Європи демонструють, що багато людей прагне більше верховенства права, прозорості та кращого урядування.

Вбивство журналіста Яна Куціяка 2018 року змінило настрої в словацькому суспільстві

Політичний злет Чапутової можна, з одного боку, пояснити обуренням багатьох словаків через корупційні та злочинні скандали в правлячій еліті, а з іншого - недостатніми змінами після вбивства Яна Куціяка. Хоч рік тому зі своїх посад і пішли обидва найвпливовіші політики країни, глава уряду Роберт Фіцо та міністр внутрішніх справ Роберт Калінак. Утім, суттєвих змін у політиці та державі за цей час так і не відбулося.

Проти корупції

Тим не менш, убивство Куціяка та Кушнірової було частково розслідувано. Крім того, двоє чи не найбільш суперечливих словацьких бізнесменів перебувають за ґратами у зв'язку з їхніми шахрайськими махінаціями - магнат нерухомості Ладислав Баштернак та бізнесмен Маріан Кочнер. Останньому закидають замовлення вбивства Куціяка. Обидва в Словаччині символізують корупційні та злочинні бізнес-махінації, успіх яких залежить від політичної та державної підтримки. Баштернак і Кочнер роками підтримували найтісніші зв'язки з ключовими політиками та чиновниками країни. Приміром, Роберт Фіцо й досі мешкає у люксових апартаментах у житловому комплексі, який до недавнього арешту належав бізнес-імперії Баштернака.

Зузана Чапутова символізує боротьбу з такими зв'язками. Хоч донедавна багато людей в Словаччині її не знало, вона є феноменом, частково створеним ЗМІ, як вважають політики правлячої коаліції. Вона хоч і працювала майже два десятиліття як правозахисниця і адвокатка і домоглася доленосного для Словаччини судового вироку в багаторічному процесі в своєму рідному місті Пезінок на північний схід від Братислави, запобігши будівництву там нелегального сміттєзвалища.

Соціал-демократ Марош Шефчович демонструє себе перед виборами в Словаччині поборником традиційних цінностей

Вона, схоже, заслуговує на довіру не лише завдяки своїй багаторічній роботі та боротьбі з елітами, але також і тому, що вона навіть у рамках виборчої кампанії відкрито відстоює позиції, які не вписуються у словацький мейнстрим, приміром, що стосується одностатевих партнерств чи абортів. Це лише зміцнює її імідж непідкупності та послідовності.

Проблема з іміджем суперника

Натомість її суперник на виборах, комісар ЄС з питань енергетичного союзу Марош Шефчович справляв протягом останніх тижнів радше враження людини, вірити якій не варто. Він весь час був відомий як лівий соціал-демократ, але під час президентської виборчої кампанії подавав себе як прихильник традиційних цінностей і класичної родини, як віруючий християнин та порядний словацький патріот - перевтілення, в яке багато хто не вірить.

Підтримка правлячої партії SMER теж спрацювала далеко не на його користь, особливо з огляду на численні скандали, котрі спалахують навколо цієї політичної сили в останні тижні. Приміром, очільник SMER Роберт Фіцо, який і без того відомий своїми тирадами проти незалежних медіа, знову лаявся на пресу - востаннє минулої середи. Він назвав ЗМІ найбільшою загрозою демократії в країні та сказав, що не має до журналістів жодної поваги. Після вбивства Куціяка громадськість сприймає подібні випади набагато критичніше.

Беага Балогова, шеф-редакторка найбільшої словацької щоденної газети Sme, належить до журналістів, проти яких Фіцо виступив особисто. За її статті колишній прем'єр навіть збирається подати на журналістку до суду. До виборів у суботу Балогова написала у колонці редактора: "Нам не потрібен черговий можновладець-член олігархічного кола. Нам потрібен самобутній авторитет, який може відрізнити добро від зла та розуміє, як він повинен вибудовувати порядну політику".