Словачина пожалілася, що не змогла купити маски в Україні, - її випередили

Словаччина мала намір купити в Україні два мільйони медичних масок, але замовлення було перехоплене конкурентами. Про це прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні повідомив у неділю, 15 березня, в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє словацьке видання Nový Čas. За словами Пеллегріні, умовою оборудки була оплата готівкою.

"Ми вже підготували готівкою 1,2 мільйона євро у валізі, аби сісти в урядовий літак та просто забрати їх. Але з'явився торговець з Німеччини, який переплатив та купив", - пожалівся прем'єр Словаччини.

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував спробу словаків купити в Україні дефіцитні медичні маски на сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Немає зараз в Європі країни, яка б не полювала в усьому світі на маски та респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу розказати багато цікавезних історій на цю тему",- написав Кулеба.

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"А зараз скажу одне: якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати - незаконні. Ми жорстко блокуватимемо їх разом з МВС та митницею. Здоров’ям громадян не торгуємо", - додав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України заборонив експорт медичних масок та інших засобів захисту через зростання попиту на них серед українців, який пов'язаний з коронавірусом. Відповідне рішення уряд ухвалив 11 березня.

"Заборона набуває чинності з 12 березня. Вона буде діяти формально до 6 червня, але якщо ми заповнимо потребу внутрішню швидше, то ми скасуємо це обмеження на експорт", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками засідання уряду.