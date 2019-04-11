Слабкі місця Порошенка - козирі Зеленського (відео)

Володимир Зеленський знає, чим його конкурент розчарував виборців, та влучно б'є по його слабких місцях. Тим часом Петро Порошенко вдало протиставляє себе акторові - як головнокомандувач і сильний лідер.
20 днів між першим і другим туром президентських виборів - шанс для кожного з кандидатів переконати виборців голосувати саме за нього. Петро Порошенко робить ставку на традиційно "свої" теми: армію чи протидію російській агресії. Тим часом Володимир Зеленський знову ламає стереотипи: не з'являється на люди, а спілкується за допомогою відеозвернень. Його найсильніші козирі - це найслабші місця чинного президента: інвестиційний клімат та боротьба з корупцією.
Попри побоювання правоохоронців та спостерігачів перший тур президентських виборів в Україні пройшов без істотних порушень. DW з'ясовувала, як це вдалося і як можна запобігти порушенням під час голосування 21 квітня. (10.04.2019)
Перезавантажити САП і НАЗК, реформувати СБУ, звільнити заплямованих чиновників, змінити виборчий кодекс. Усе це пообіцяв Петро Порошенко перед другим туром президентських виборів. Часу на виконання в нього обмаль. (09.04.2019)