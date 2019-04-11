Слабкі місця Порошенка - козирі Зеленського (відео)

20 днів між першим і другим туром президентських виборів - шанс для кожного з кандидатів переконати виборців голосувати саме за нього. Петро Порошенко робить ставку на традиційно "свої" теми: армію чи протидію російській агресії. Тим часом Володимир Зеленський знову ламає стереотипи: не з'являється на люди, а спілкується за допомогою відеозвернень. Його найсильніші козирі - це найслабші місця чинного президента: інвестиційний клімат та боротьба з корупцією.

