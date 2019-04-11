 Слабкі місця Порошенка - козирі Зеленського (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.04.2019

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Політика й суспільство

Слабкі місця Порошенка - козирі Зеленського (відео)

Володимир Зеленський знає, чим його конкурент розчарував виборців, та влучно б'є по його слабких місцях. Тим часом Петро Порошенко вдало протиставляє себе акторові - як головнокомандувач і сильний лідер.

Bildkombo Poroschenko Wolodymyr Selenskyj

Петро Порошенко і Володимир Зеленський: на яких темах вони набирають бали?

20 днів між першим і другим туром президентських виборів - шанс для кожного з кандидатів переконати виборців голосувати саме за нього. Петро Порошенко робить ставку на традиційно "свої" теми: армію чи протидію російській агресії. Тим часом Володимир Зеленський знову ламає стереотипи: не з'являється на люди, а спілкується за допомогою відеозвернень. Його найсильніші козирі - це найслабші місця чинного президента: інвестиційний клімат та боротьба з корупцією. 

 

 

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