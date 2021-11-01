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"Скіфське золото"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Скіфське золото".

Культурна спадщина Криму, відома як "Скіфське золото", стала предметом суперечки між Києвом та музеями анексованого Росією півострова. Йдеться про експонати п'яти українських музеїв – чотирьох з Криму та одного з Києва. Вони виставлялись у 2014 році у приватному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Після анексії Криму Росією у березні 2014 року нідерландська сторона не могла визначити, кому слід повертати "скіфське золото". Врешті-решт Окружний адміністративний суд Амстердама вирішив, що артефакти мають повернутись в Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Скіфські скарби в Україні: беззахисні перед чорними археологами

Скіфські скарби в Україні: беззахисні перед "чорними" археологами 01.11.2021

Українські археологи б'ють на сполох: скіфські поховання на території країни постійно руйнують і грабують нелегальні пошуковці. Чи можна цьому протистояти?
Справа скіфського золота: судове рішення є, але крапка ще не поставлена

Справа "скіфського золота": судове рішення є, але крапка ще не поставлена 26.10.2021

Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція "скіфського золота" з музеїв анексованого Криму має бути повернена державі Україна. У Києві - тріумфують. Кримські музеї готують касацію.
Суд у Нідерландах: Скіфське золото з Криму належить Україні

Суд у Нідерландах: "Скіфське золото" з Криму належить Україні 26.10.2021

Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України у суперечці щодо того, куди мають повернутися історичні коштовності кримських музеїв. Таким чином судді підтвердили рішення першої інстанції 2016 року.
Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео)

Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео) 23.05.2021

Від Карпат до Донбасу - тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів?
Скіфське золото: Апеляційний суд Амстердама відклав рішення

"Скіфське золото": Апеляційний суд Амстердама відклав рішення 16.07.2019

Вердикт Апеляційного суду Амстердама у справі "скіфського золота" варто очікувати за 6-9 місяців. Експонати й надалі залишатимуться в Музеї Алларда Пірсона.

А золото й досі там: справа скіфських скарбів у суді Амстердама

А золото й досі там: справа "скіфських скарбів" у суді Амстердама 12.03.2019

Судова суперечка в Нідерландах через скарби скіфської доби між Україною та музеями анексованого Криму тягнеться вже майже п'ять років. Незабаром рішення має винести вже друга судова інстанція. Репортаж DW з Амстердама.
Суд має оголосити рішення у справі скіфського золота 11 червня

Суд має оголосити рішення у справі "скіфського золота" 11 червня 11.03.2019

Вердикт суду за результатами розгляду апеляції у справі позичених у кримських музеїв об’єктів скіфської доби має бути виголошено 11 червня. Раніше суд постановив повернути коштовності Україні.
Скіфське золото - за що Україна і кримські музеї судяться в Амстердамі (фотогалерея)

"Скіфське золото" - за що Україна і кримські музеї судяться в Амстердамі (фотогалерея) 11.03.2019

Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли у Німеччині та Нідерландах. Скарби, за які точиться суперечка, - у галереї DW.
Спірне скіфське золото

Спірне "скіфське золото" 11.03.2019

Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли у Німеччині та Нідерландах. Скарби, за які точиться суперечка, - у галереї DW.
Куди повернеться скіфське золото: до музеїв Києва чи Криму?

Куди повернеться "скіфське золото": до музеїв Києва чи Криму? 11.03.2019

11 березня Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли в Нідерландах. DW зібрала відомі факти про справу.

Емоції довкола вироку щодо "скіфського золота" (14.12.2016) 14.12.2016

Представники кримських музеїв п’ють заспокійливе і обіцяють оскаржити рішення амстердамського суду. На це у них є три місяці. До того часу золото скіфів далі припадатиме пилом у підвалі музею Алларда Пірсона.
Золото скіфів передадуть Національному музею історії в Києві

Золото скіфів передадуть Національному музею історії в Києві 14.12.2016

Скарби скіфів, що нині знаходяться в Амстердамі, мають виставити у музеї в Києві. Однак це може відбутися аж за рік.
Повернення золота скіфів: Порошенко радий, а Росія обурена

Повернення "золота скіфів": Порошенко радий, а Росія обурена 14.12.2016

Президент України вважає, що рішення нідерландського суду засвідчило: "Крим теж український". У мінкультури РФ заявили про "небезпечний прецедент" та утиснення "народу Криму" у правах.
Скіфське золото має повернутись до України - суд

"Скіфське золото" має повернутись до України - суд 14.12.2016

Окружний адміністративний суд Амстердама вирішив повернути "Скіфське золото" до України. Музеї з анексованого Росією українського Криму мають намір оскаржити це рішення.

Cуперечка у Нідерландах: Кому віддадуть кримське золото скіфів? (відео)

Cуперечка у Нідерландах: Кому віддадуть кримське золото скіфів? (відео) 13.12.2016

Кому повернуть золото скіфів - Києву чи окупованому Криму - 14 грудня вирішить суд в Амстердамі.

Суд в Амстердамі винесе вердикт щодо "скіфського золота" (13.12.2016) 13.12.2016

14 грудня Окружний адміністративний суд Амстердама визначить, кому повернути золото скіфів - Києву чи кримським музеям на окупованому півострові.

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