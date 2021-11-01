На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Скіфське золото".

Культурна спадщина Криму, відома як "Скіфське золото", стала предметом суперечки між Києвом та музеями анексованого Росією півострова. Йдеться про експонати п'яти українських музеїв – чотирьох з Криму та одного з Києва. Вони виставлялись у 2014 році у приватному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Після анексії Криму Росією у березні 2014 року нідерландська сторона не могла визначити, кому слід повертати "скіфське золото". Врешті-решт Окружний адміністративний суд Амстердама вирішив, що артефакти мають повернутись в Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.