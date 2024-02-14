Росія заявляє про скаргу в ЄСПЛ через "скіфське золото"14 лютого 2024 р.
Музеї окупованого Росією Криму подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з метою оскаржити рішення про передачу колекції "скіфського золота" Україні. Про це повідомив спецпредставник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой, пишуть російські ЗМІ.
На його думку, підконтрольні Росії музеї як юридичні особи мають право звернутися до ЄСПЛ незважаючи на те, що Росія вийшла з Ради Європи. При цьому Швидкой висловив зневіру у позитивному для Росії рішенні.
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Нагадаємо, статутні органи Ради Європи 16 березня 2022 року ухвалили рішення виключити Росію зі складу організації. Москва вирішила діяти на випередження і сама заявила, що виходить з Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) - міжнародного документу, за виконанням якого стежить ЄСПЛ.
Хоча й раніше Росія була єдиною країною Ради Європи, де законодавчо з 2015 року було встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ.
Як повідомлялось, 8 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення судів нижчих інстанцій про повернення Україні кримських золотих артефактів античної доби й скіфської епохи, чим завершив тривалий судовий процес.