Росія заявляє про скаргу в ЄСПЛ через "скіфське золото"

Попри вихід РФ із Європейської конвенції про захист прав людини, Росія заявила, що музеї окупованого нею Криму самі поскаржилися в ЄСПЛ через повернення "скіфського золота" Україні.

Музеї окупованого Росією Криму подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з метою оскаржити рішення про передачу колекції "скіфського золота" Україні. Про це повідомив спецпредставник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой, пишуть російські ЗМІ.

На його думку, підконтрольні Росії музеї як юридичні особи мають право звернутися до ЄСПЛ незважаючи на те, що Росія вийшла з Ради Європи. При цьому Швидкой висловив зневіру у позитивному для Росії рішенні.

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Нагадаємо, статутні органи Ради Європи 16 березня 2022 року ухвалили рішення виключити Росію зі складу організації. Москва вирішила діяти на випередження і сама заявила, що виходить з Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) - міжнародного документу, за виконанням якого стежить ЄСПЛ.

Хоча й раніше Росія була єдиною країною Ради Європи, де законодавчо з 2015 року було встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ.

Як повідомлялось, 8 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення судів нижчих інстанцій про повернення Україні кримських золотих артефактів античної доби й скіфської епохи, чим завершив тривалий судовий процес.