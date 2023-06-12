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"Скіфське золото" повернеться до України (фотогалерея)
Інна Завгородня | Данило Білик
21 хв. тому
Нідерландський музей має повернути артефакти античної доби й скіфської епохи Україні, а не кримським музеям, контрольованим Росією, постановив Верховний суд Нідерландів. Деталі - у фотодобірці DW.
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