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"Скіфське золото" повернеться до України (фотогалерея)

Інна Завгородня | Данило Білик
21 хв. тому

Нідерландський музей має повернути артефакти античної доби й скіфської епохи Україні, а не кримським музеям, контрольованим Росією, постановив Верховний суд Нідерландів. Деталі - у фотодобірці DW.

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