У Києві показали "скіфське золото", що повернулося в Україну (фотогалерея)
Після майже 10 років судової тяганини експонати античної доби з кримських музеїв, що експонувалися до анексії Криму в Європі, знову в Україні. Національний музей історії України презентував повернене "скіфське золото".
Старожитності в заручниках сучасного конфлікту
Влітку 2013-го золото скіфів відправилось у турне Європою, а в лютому 2014 РФ силою анексувала Крим - унікальні експонати стали заручниками зміни політичних обставин. На початку 2014 року виставка "Крим: золото й таємниці Чорного моря" експонувалася в амстердамському музеї Алларда Пірсона. У експозиції були частини колекцій п'яти українських музеїв - понад 560 предметів з Музейного фонду України.
Дилема європейських музейників - кому повертати старожитності
Коли ж Росія незаконно анексувала Крим перед амстердамськими музейниками постало складне питання: кому й куди повертати "скіфське золото"? І якщо 19 об'єктів, позичених з Національного музею історії України, були одразу ж повернуті, то, що робити з рештою експонатів, які походили з чотирьох музеїв у Криму, в Амстердамі не знали.
В Україну повернули майже три тонни стародавніх артефактів з Криму
На скарби з кримських музеїв претендувала як держава Україна, так і кримські музеї, яким ці експонати належали до анексії 2014 року, тож знадобилося кілька судових розглядів у Нідерландах. Крапку в історії поставив Верховний суд Нідерландів - артефакти античної й скіфської доби потрібно повернути Україні. Тепер майже три тонни стародавніх скарбів зберігатимуться в Києві.
Перед відправкою артефакти перевірили й ретельно запакували
27 листопада Національний музей історії України повідомив, що експонати з виставки "Крим: золото й таємниці Чорного моря" повернулися в Музейний фонд України. В листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх ретельно запакували й лише потім артефакти перевезли до Києва. А музей Пірсона відмовився від визначеної судом виплати на свою користь.
Зберігатимуться в Києві аж до деокупації Криму
До деокупації Криму всі ці об'єкти зберігатимуться в сховищах Національного музею історії України. Для розмитнення скіфських скарбів на території Києво-Печерської лаври у Скарбниці Національного музею України створили тимчасову зонну митного контролю. Там і відбулось вивантаження майже трьох тонн експонатів. У Скарбниці Нацмузею проводять ідентифікацію скарбів.
Не все золото, що сяє або Сотні стародавніх артефактів
За даними Національного музею, ідеться про 565 предметів, зокрема про античні скульптури, домашнє начиння, кераміку, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.
Потрібні кошти й ресурси на охорону унікальних пам'яток минувшини
В Національному музеї України, де й зберігатимуться скарби, наголосили, що Захід, який ухвалив політичне рішення передати ці артефакти країні, яка перебуває в стані війни, має тепер "забезпечити безпрецедентну охорону", а також "відповідну економічну підтримку Національному музею історії України".
Повернули "скіфське золото" - повернемо й Крим
У СБУ, яка теж була залучена до повернення скарбів, вказують на символізм цього кроку, адже це не "не просто цінності", вивезені з Криму, а "частинка історії". "Ця справа - символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по закону. Так само як українці повернули "скіфське золото", так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій", - запевнив голова СБУ Малюк.