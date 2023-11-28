У СБУ, яка теж була залучена до повернення скарбів, вказують на символізм цього кроку, адже це не "не просто цінності", вивезені з Криму, а "частинка історії". "Ця справа - символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по закону. Так само як українці повернули "скіфське золото", так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій", - запевнив голова СБУ Малюк.