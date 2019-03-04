 Скасування статті про незаконне збагачення: НАБУ закрило ″справу Труханова″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

Скасування статті про незаконне збагачення: НАБУ закрило "справу Труханова"

У НАБУ закрили справи щодо незаконного збагачення мера Одеси та ще низки чиновників і суддів, виконуючи рішення Конституційного суду України.

Геннадій Труханов (фото з архіву)

Мер Одеси Геннадій Труханов

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в середу, 6 березня, підтвердили інформацію про закриття кримінального провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. Також НАБУ повідомило про закриття низки інших справ за фактами незаконного збагачення чиновників і суддів.

"Усупереч моральним переконанням, на виконання рішення Конституційного суду, який фактично узаконив незаконне збагачення в Україні, детективи НАБУ почали закривати кримінальні провадження. (…) Серед уже закритих - справи за фактами незаконного збагачення посадових осіб і суддів, а також мера Одеси", - повідомляється на сторінці НАБУ в соцмережі Facebook.

При цьому в НАБУ нагадали, що Труханова "обвинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень міського бюджету". Слухання по цій справі відбуваються в Одесі. "Детективи НАБУ також продовжують розслідування інших фактів можливої протиправної діяльності голови Одеської мерії", - зазначають у антикорупційному відомстві.

У НАБУ наголосили, що рішення Конституційного суду України змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але лише в частині незаконного збагачення. Інші факти корупційної діяльності у межах цих проваджень, кваліфіковані за іншими статтями, детективи відомства розслідуватимуть і надалі.

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